Neymar miał w wielkim stylu wrócić do reprezentacji Brazylii na mistrzostwach świata, jednak była gwiazda Barcelony czy Paris Saint-Germain jest już cieniem siebie sprzed lat. Liczne kontuzje - w tym uraz łydki odniesiony tuż przed turniejem - sprawił, że 34-latek na mundialu wystąpił tylko w dwóch meczach, wchodząc z ławki na ostatnie minuty.

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Canarinhos odpadli w 1/8 finału, pokonani przez Norwegię. Neymar w tym meczu zdobył pierwszą od niemal trzech lat bramkę w kadrze. Był to jednak gol na otarcie łez, zdobyty w ostatniej minucie, z rzutu karnego. Tuż po zakończeniu spotkania zapłakany piłkarz ogłosił zakończenie swojej kariery reprezentacyjnej.

Tak Neymar pociesza się po mundialu

Neymar szybko jednak postanowił się pocieszyć. Ledwie kilka dni po porażce z Norwegami w sieci pojawiły się zdjęcia luksusowego jachtu, na który Brazylijczyk wydał 25 mln euro. Ważne było też spędzenie czasu na innych zainteresowaniach. Nie minął tydzień od odpadnięcia z mundialu, a piłkarz Santosu wziął udział w turnieju z serii World Series of Poker.

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To nie spodobało się rzecz jasna kibicom, jednak można jeszcze zrozumieć postawę Neymara. Był już po turnieju, to był jego czas wolny. Jego ostatnie zachowanie już powinno niepokoić fanów Santosu, a wszystkich innych co najmniej dziwić. Jak podaje brazylijskie Globo, 34-latek nie udał się z drużyną na mecz Copa Sudamericana rozgrywany przeciwko wenezuelskiej drużynie Universidad Central, rozgrywany we wtorkowy wieczór tamtejszego czasu.

"Życie to żart". To woli Neymar zamiast gry w piłkę

Podczas gdy jego koledzy z zespołu łatwo poradzili sobie z rywalem, wygrywając 4:1 i robiąc duży krok w stronę awansu do 1/8 finału tych rozgrywek, Neymar postanowił spędzić czas przy stole pokerowym. Brazylijczyk sam pochwalił się wizytą na turnieju w Sao Paulo. "Życie to żart" - napisał, publikując na Instagramie zdjęcia z turnieju.

W sezonie 2026 34-latek częściej nie gra, niż gra. Neymar 15-krotnie wystąpił we wszystkich rozgrywkach w barwach Santosu. Opuścił natomiast aż 22 mecze - większość z powodu urazów. Na mistrzostwach świata zagrał jedynie w dwóch z pięciu spotkań reprezentacji Brazylii.