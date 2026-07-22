Polak zrobił furorę w Niemczech. Podjął decyzję ws. przyszłości

Mateusz Żukowski przechodząc ze Śląska Wrocław do grającego na zapleczu Bundesligi Magdeburga, trafił w przysłowiową dziesiątkę. Piłkarz, który w ostatnich latach głównie grywał na boku obrony, został przesunięty na swoją pierwotną pozycję numer dziewięć. Jako napastnik zrobił w barwach nowego klubu prawdziwą furorę.

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W ubiegłym sezonie urodzony w Lęborku piłkarz zagrał w 21 meczach 2. Bundesligi, w których 17-krotnie wpisał się na listę strzelców i zanotował trzy asysty. Tym samym strzelił więcej goli niż przez całą swoją dotychczasową karierę (15). Nic więc dziwnego, że zaprocentowało to powołaniem i debiutem w seniorskiej reprezentacji Polski w przegranym 0:2 meczu przeciwko Ukrainie.

Żukowski zadecydował. Oto, gdzie zagra w kolejnym sezonie

Naturalnie więc zaczęło roić się od plotek dotyczących przyszłości 24-letniego napastnika. Były zawodnik Śląska, Lecha Poznań czy Lechii Gdańsk już zadecydował, że w kolejnym sezonie będzie kontynuował karierę w barwach Magdeburga. Klub poinformował o przedłużeniu umowy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Mateusz Żukowski przedłużył swój kontrakt z FCM do 2029 roku. Z 17 golami w poprzednim sezonie 24-latek był trzecim najlepszym strzelcem drugiej ligi. Ogromnie się cieszymy, że zostajesz z nami, Mateusz!" - czytamy.

-Żukowski jest dla nas kimś znacznie większym niż tylko znakomitym napastnikiem. W ostatnich miesiącach przeszedł imponujący rozwój i w bardzo krótkim czasie stał się jedną z twarzy naszej drużyny. Po kontuzji wrócił z ogromną determinacją, pokazując cechy, których potrzebujemy w ofensywie: siłę przebicia, skuteczność pod bramką oraz gotowość do wzięcia odpowiedzialności w decydujących momentach. Dziś jest już jednym z liderów zespołu i wzorem dla naszych młodych zawodników. Jednocześnie wierzymy, że wciąż nie osiągnął jeszcze pełni swojego potencjału - podkreśla w komunikacie na oficjalnej stronie klubu Peer Jaekel, dyrektor sportowy Magdeburga.

- Jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę kontynuować swoją karierę w Magdeburgu. Byłem świadomy, że ta decyzja jest bardzo ważna, więc chciałem poświęcić potrzebny czas, aby spokojnie rozważyć wszystkie aspekty. Rozmowy z władzami klubu miały dla mnie duże znaczenie. Ważne było, aby wiedzieć, jaką drogą klub chce podążać w przyszłości i jaką rolę powinienem odegrać. W końcu te rozmowy pokazały mi, że mamy te same pomysły i nadal możemy razem osiągnąć wiele - powiedział Żukowski.

- Czuję się też bardzo swobodnie w zespole. Mamy świetną drużynę i silnego ducha zespołu. Moja żona i ja więc szybko poczuliśmy się jak w domu w Magdeburgu. Dodatkowo jest wyjątkowa atmosfera na stadionie, wsparcie i miłość, jaką okazali mi kibice od pierwszego dnia. Ta całość jest czymś naprawdę wyjątkowym. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dalej strzelać gole w niebiesko-białych barwach - dodał.

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