Kilka godzin do debiutu Lewandowskiego. Ogłosili transfer gwiazdy

Jeszcze niedawno 34-letni Brazylijczyk był filarem drużyny Carlo Ancelottiego podczas mundialu m.in. w Stanach Zjednoczonych. Casemiro zostanie w tym kraju. Były pomocnik Realu Madrytu oraz Manchesteru United podpisał kontrakt do końca sezonu 2027 z opcją przedłużenia do czerwca 2029 roku.

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Casemiro kolegą Messiego w Interze Miami

Brazylijczyk dołączył do Interu Miami jako "wolny agent", choć klub ten musiał najpierw odkupić prawa do kontraktu z nim od zespołu LA Galaxy. Media poinformowały, że chodziło o wypłacenie 750 tys. funtów, a więc ponad 880 tys. euro.

Podczas minionego mundialu Casemiro wystąpił od pierwszej minuty w każdym z pięciu spotkań reprezentacji "Canarinhos". W 1/16 finału przeciwko Japonii (2:1) zdobył bramkę, w 1/8 z Norwegią (1:2) zaliczył asystę. Występy te jednak nie były w stanie przykryć ogólnego wrażenia, które kazało umieścić 34-latka na półce pod hasłem: "byli wielcy piłkarze".

Casemiro jako gracz Realu Madryt między innymi aż pięciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, a także zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii. W najlepszym swoim czasie był niemalże skałą nie do przejścia, a jego czytanie gry i agresja były niezwykle cenną bronią zespołu "Los Blancos". Od 2022 roku występował w Manchesterze United, w którym zdobył Puchar Ligi Angielskiej, a także Puchar Anglii. Kolejnym, być może ostatnim, przystankiem w karierze klubowej 34-latka będzie zespół z amerykańskiej ligi MLS.

- Jestem bardzo dumny, mogąc powitać Casemiro i jego rodzinę w Interze Miami. To człowiek i piłkarz, którego podziwiam od dawna. Jest zwycięzcą, który osiągnął tak wiele w tym sporcie, i po tak niesamowitej karierze w Realu Madryt i Manchesterze United cieszę się, że zdecydował się uczynić Miami swoim nowym domem - miał powiedzieć współwłaściciel drużyny z Florydy David Beckham, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Przyjście Casemiro odzwierciedla wizję i ambicję, które definiują Inter Miami. Nigdy nie spoczywamy na laurach. Zawsze chcemy się rozwijać, doskonalić i podnosić nasze standardy z każdym sezonem (...) Casemiro uosabia wszystko, za czym opowiada się ten klub: przywództwo, mentalność zwycięzcy i nadzwyczajne osiągnięcia na najwyższym poziomie gry - to z kolei słowa właściciela zarządzającego Jorge Masa.

W Interze Miami Brazylijczyk, po dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem wizy, będzie występował u boku m.in. Argentyńczyków Lionela Messiego, Rodrigo de Paula czy Meksykanina Germana Berterame'a.

W najbliższym meczu zespół z Florydy zmierzy się z drużyną Roberta Lewandowskiego, Chicago Fire. Początek spotkania w nocy z 22 na 23 lipca o godzinie 1.30 polskiego czasu. Kibice nie obejrzą spotkania w żadnej tradycyjnej telewizji czy też na znanych platformach sportowych. Transmisja będzie dostępna wyłącznie na platformie Apple TV. Cena podstawowego pakietu miesięcznego to koszt rzędu 34,99 zł. Relację tekstową z tego spotkania przeprowadzimy na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.