Francuzi już wiedzą. Tam może trafić Didier Deschamps

Jest 8 lipca 2012 roku. Na stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji wkracza Didier Deschamps. Dwa lata później podczas swojego pierwszego turnieju w tej roli dociera z "Trójkolorowymi" do ćwierćfinału mistrzostw świata, gdzie musi uznać wyższość reprezentacji Niemiec. Od tego momentu zaczyna się historia, która ma na celu przywrócić Francuzów na tron.
Genialną okazją ku temu było Euro 2016 rozgrywane właśnie we Francji. Przez domowy turniej "Les Bleus" idą jak burza, pokonując Rumunię, Albanię, Irlandię, Islandię i Niemcy, a także remisując ze Szwajcarią. W finale jednak pogrąża ich gol Edera. Z mistrzostwa Europy cieszyła się Portugalia, a Francuzi musieli odłożyć swoje marzenia na bok.
W ciągu kolejnych dwóch lat jesteśmy świadkami narodzin złotego pokolenia tej kadry. Deschamps daje szanse młodziutkiemu Kylianowi Mbappe, a ten odwdzięcza się za zaufanie zdobyciem czterech bramek na mundialu w 2018 roku. Tyle samo dokłada Antoine Griezmann. Francja zaś sięga w Rosji po upragnione mistrzostwo świata, pokonując w finale Chorwację 4:2.
Na kolejnym, przełożonym o rok z powodu pandemii, turnieju mistrzostw Europy zupełnie nie poszło. W 1/8 finału lepsza okazała się być Szwajcaria, która wyeliminowała "Trójkolorowych" po serii rzutów karnych. Wieszczono wówczas wypalenie się formuły Deschampsa. Ale związek dawał mu pracować, czego efekty uświadczyliśmy w 2022 roku w Katarze. Francja dotarła do finału, w którym stoczyła niesamowity bój z Argentyną. Po dogrywce na tablicy wyników widniał rezultat 3:3, a ostatecznie o zwycięstwie "Albicelestes" zadecydowały rzuty karne. Powodu do wstydu jednak "Trójkolorowi", choć oczywiście rozczarowani, nie mieli.
Blamażu nie było także na Euro 2024, gdyż "Les Bleus" pożegnali się z niemieckim czempionatem dopiero w półfinale. Tam musieli uznać wyższość późniejszych mistrzów kontynentu, Hiszpanów. Historia lubi się powtarzać, więc taki sam scenariusz zgotował mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Francja poległa 0:2 i w sobotę 18 lipca zagra o trzecie miejsce przeciwko Anglii. Po raz ostatni kadrę "Trójkolorowych" poprowadzi 57-letni Deschamps.
O nadchodzącym rozstaniu szkoleniowca z reprezentacją Francji wiedzieliśmy już od dawna. W jego miejsce ma przyjść Zinedine Zidane. Przyszłość Deschampsa jednak nie jest jeszcze znana, a przecież mówimy o trenerze, który może zdobyć trzy różne medale na trzech mundialach z rzędu. Powinien zatem być rozchwytywany na rynku, o czym pisze Le Parisien.
- Daję sobie czas, ponieważ w tej chwili liczą się dla mnie wyłącznie mistrzostwa świata. A potem zobaczymy. Wiem, że będzie inaczej i że będzie mi brakowało reprezentacji Francji. Jedno jest pewne - pozostanę przy futbolu, w takiej czy innej roli. Nie zostanę nagle muzykiem, tancerzem ani cukiernikiem. Mam szczęście, bo mogę wybierać. Nie przechodzę na emeryturę. Będę żył dalej i zajmę się czymś innym - mówił selekcjoner, cytowany przez podane źródło.
Dziennikarze „Le Parisien" spekulują i przytaczają słowa Marcela Desailly'ego z niedawnego wywiadu udzielonego serwisowi Flashscore. Zdaniem byłego kolegi Deschampsa z kadry narodowej, 57-latek obejmie inną reprezentację. Nie wyobraża on sobie bowiem powrotu swojego przyjaciela do codziennej pracy w futbolu klubowym. Ta przecież jest zupełnie inna od tej, którą Deschamps zajmował się przez ostatnie 14 lat.
Jak podaje źródło, najwięcej spekuluje się na temat możliwości objęcia przez mistrza świata z 2018 roku reprezentacji, która po raz ostatni na mundialu grała... 12 lat temu. Chodzi oczywiście o kadrę Włoch. Sam kraj dobrze kojarzy się Deschampsowi, który przez lata był związany z Juventusem - zarówno jako piłkarz, jak i jako trener. Wśród jego rywali o stanowisko wymienia się m.in. Antonio Conte, Roberto Manciniego czy Pepa Guardiolę.
Sam zainteresowany jednak nie wyklucza także powrotu do futbolu klubowego. Jak sam przyznał, "jest dostępny i wszyscy o tym wiedzą". Z tym, że na ten moment na próżno szukać wielkiego klubu, który poszukiwałby trenera na już. Nic więc dziwnego, że Le Parisien kieruje oczy na Arabię Saudyjską, w której jednak na razie także brakuje poważnych klubów, które mogłyby przekonać Deschampsa do swojego projektu.
Podkreślono również, że 57-letni selekcjoner nie będzie działał pochopnie. Decyzję o swojej przyszłości ma podjąć dopiero po tym, jak już odpocznie po mundialu i porozmawia z najbliższymi mu osobami. Jednego francuscy dziennikarze są jednak pewni: gdy Deschamps już znajdzie zatrudnienie, to wraz z nim nowe wyzwanie podejmie jego wieloletni asystent, Guy Stephan.
Starcie o brązowy medal tegorocznego mundialu pomiędzy Francją a Anglią odbędzie się w sobotę 18 lipca. Pierwszy gwizdek Jesusa Valenzueli wybrzmi o godz. 23:00. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Zobacz też: Rooney wskazał idealnego następcę Tuchela w reprezentacji Anglii