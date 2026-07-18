Francuzi już wiedzą. Tam może trafić Didier Deschamps

Jest 8 lipca 2012 roku. Na stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji wkracza Didier Deschamps. Dwa lata później podczas swojego pierwszego turnieju w tej roli dociera z "Trójkolorowymi" do ćwierćfinału mistrzostw świata, gdzie musi uznać wyższość reprezentacji Niemiec. Od tego momentu zaczyna się historia, która ma na celu przywrócić Francuzów na tron.

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14 lat pracy Deschampsa w reprezentacji Francji. Przywrócił ją na szczyt

Genialną okazją ku temu było Euro 2016 rozgrywane właśnie we Francji. Przez domowy turniej "Les Bleus" idą jak burza, pokonując Rumunię, Albanię, Irlandię, Islandię i Niemcy, a także remisując ze Szwajcarią. W finale jednak pogrąża ich gol Edera. Z mistrzostwa Europy cieszyła się Portugalia, a Francuzi musieli odłożyć swoje marzenia na bok.

W ciągu kolejnych dwóch lat jesteśmy świadkami narodzin złotego pokolenia tej kadry. Deschamps daje szanse młodziutkiemu Kylianowi Mbappe, a ten odwdzięcza się za zaufanie zdobyciem czterech bramek na mundialu w 2018 roku. Tyle samo dokłada Antoine Griezmann. Francja zaś sięga w Rosji po upragnione mistrzostwo świata, pokonując w finale Chorwację 4:2.

Na kolejnym, przełożonym o rok z powodu pandemii, turnieju mistrzostw Europy zupełnie nie poszło. W 1/8 finału lepsza okazała się być Szwajcaria, która wyeliminowała "Trójkolorowych" po serii rzutów karnych. Wieszczono wówczas wypalenie się formuły Deschampsa. Ale związek dawał mu pracować, czego efekty uświadczyliśmy w 2022 roku w Katarze. Francja dotarła do finału, w którym stoczyła niesamowity bój z Argentyną. Po dogrywce na tablicy wyników widniał rezultat 3:3, a ostatecznie o zwycięstwie "Albicelestes" zadecydowały rzuty karne. Powodu do wstydu jednak "Trójkolorowi", choć oczywiście rozczarowani, nie mieli.

Blamażu nie było także na Euro 2024, gdyż "Les Bleus" pożegnali się z niemieckim czempionatem dopiero w półfinale. Tam musieli uznać wyższość późniejszych mistrzów kontynentu, Hiszpanów. Historia lubi się powtarzać, więc taki sam scenariusz zgotował mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Francja poległa 0:2 i w sobotę 18 lipca zagra o trzecie miejsce przeciwko Anglii. Po raz ostatni kadrę "Trójkolorowych" poprowadzi 57-letni Deschamps.

Gdzie trafi Deschamps? Francuscy dziennikarze snują dywagacje o jego przyszłości

O nadchodzącym rozstaniu szkoleniowca z reprezentacją Francji wiedzieliśmy już od dawna. W jego miejsce ma przyjść Zinedine Zidane. Przyszłość Deschampsa jednak nie jest jeszcze znana, a przecież mówimy o trenerze, który może zdobyć trzy różne medale na trzech mundialach z rzędu. Powinien zatem być rozchwytywany na rynku, o czym pisze Le Parisien.

- Daję sobie czas, ponieważ w tej chwili liczą się dla mnie wyłącznie mistrzostwa świata. A potem zobaczymy. Wiem, że będzie inaczej i że będzie mi brakowało reprezentacji Francji. Jedno jest pewne - pozostanę przy futbolu, w takiej czy innej roli. Nie zostanę nagle muzykiem, tancerzem ani cukiernikiem. Mam szczęście, bo mogę wybierać. Nie przechodzę na emeryturę. Będę żył dalej i zajmę się czymś innym - mówił selekcjoner, cytowany przez podane źródło.

Dziennikarze „Le Parisien" spekulują i przytaczają słowa Marcela Desailly'ego z niedawnego wywiadu udzielonego serwisowi Flashscore. Zdaniem byłego kolegi Deschampsa z kadry narodowej, 57-latek obejmie inną reprezentację. Nie wyobraża on sobie bowiem powrotu swojego przyjaciela do codziennej pracy w futbolu klubowym. Ta przecież jest zupełnie inna od tej, którą Deschamps zajmował się przez ostatnie 14 lat.

Jak podaje źródło, najwięcej spekuluje się na temat możliwości objęcia przez mistrza świata z 2018 roku reprezentacji, która po raz ostatni na mundialu grała... 12 lat temu. Chodzi oczywiście o kadrę Włoch. Sam kraj dobrze kojarzy się Deschampsowi, który przez lata był związany z Juventusem - zarówno jako piłkarz, jak i jako trener. Wśród jego rywali o stanowisko wymienia się m.in. Antonio Conte, Roberto Manciniego czy Pepa Guardiolę.

Sam zainteresowany jednak nie wyklucza także powrotu do futbolu klubowego. Jak sam przyznał, "jest dostępny i wszyscy o tym wiedzą". Z tym, że na ten moment na próżno szukać wielkiego klubu, który poszukiwałby trenera na już. Nic więc dziwnego, że Le Parisien kieruje oczy na Arabię Saudyjską, w której jednak na razie także brakuje poważnych klubów, które mogłyby przekonać Deschampsa do swojego projektu.

Podkreślono również, że 57-letni selekcjoner nie będzie działał pochopnie. Decyzję o swojej przyszłości ma podjąć dopiero po tym, jak już odpocznie po mundialu i porozmawia z najbliższymi mu osobami. Jednego francuscy dziennikarze są jednak pewni: gdy Deschamps już znajdzie zatrudnienie, to wraz z nim nowe wyzwanie podejmie jego wieloletni asystent, Guy Stephan.

Starcie o brązowy medal tegorocznego mundialu pomiędzy Francją a Anglią odbędzie się w sobotę 18 lipca. Pierwszy gwizdek Jesusa Valenzueli wybrzmi o godz. 23:00. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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