To on wygra Złotą Piłkę. Ekspert nie ma wątpliwości

W sobotę 18 lipca będziemy śledzić pojedynek o 3. miejsce między Anglią a Francją (start o 23.00), dzień później piłkarski świat wstrzyma oddech. W niedzielny wieczór 19 lipca (początek o godz. 21.00) polskiego czasu dowiemy się, która z ekip - Argentyna czy Hiszpania - sięgnie po końcowy triumf.

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Dla kogo Złota Piłka? Messi jest faworytem

Ekipa "Albicelestes" ma szansę na trwałe zapisać się w historii. Stanie się tak, gdy drużyna trenera Lionela Scaloniego drugi raz z rzędu wygra mistrzostwo świata. Tym razem jej przeciwnikiem będzie Hiszpania, a więc triumfator mundialu z 2010 roku i aktualny mistrz Europy.

Ogromna radość z możliwości wzniesienia do góry charakterystycznego, złotego trofeum o jednoznacznym znaczeniu. Dodatkową stawkę pojedynku finałowego Argentyny z Hiszpanią wyznacza wyścig po Złotą Piłkę.

- Zastanawiałem się, czy to może być najlepszy turniej Leo Messiego w wieku 39 lat i wychodzi na to, że tak. Dziewiąta Złota Piłka w drodze, tak - zaczął swoją myśl komentator Eleven Sports Julian Kowalski w "Studiu Mundialowym" Sport.pl.

- To jest taki rok, w którym mistrzostwa świata rozstrzygają, kto zdobędzie Złotą Piłkę. Tak jak po mundialu w Katarze to Messi ją zdobył czy Fabio Cannavaro w 2006 roku - wtrącił dziennikarz Paweł Grabowski.

- Kto z reprezentacji Hiszpanii mógłby po nią sięgnąć? - zagaił Kowalski.

- Można Rodriemu dać drugą? - odpowiedział Grabowski. - Fabian Ruiz jest triumfatorem Ligi Mistrzów, więc też miałby szanse - dodał.

- W kadrze Hiszpanii są znakomici piłkarze, ale nie ma jednej gwiazdy, która ciągnie ten zespół. I to też jest wielki atut tej drużyny, że tam każdy jest tym najważniejszym ogniwem - przyznał Julian Kowalski.

Najwięcej Złotych Piłek w historii - osiem - zgarnął Lionel Messi. Drugi w klasyfikacji Cristiano Ronaldo dostał tę nagrodę pięć razy. W 2025 roku zdobywcą tego trofeum był Ousmane Dembele.

Zarówno sobotni mecz o 3. miejsce między Anglią a Francją, jak i niedzielny finał Argentyna - Hiszpania będzie można śledzić na żywo w relacji tekstowej na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.