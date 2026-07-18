W niedzielę 19 lipca miliony kibiców na całym świecie zasiądą do finału piłkarskich mistrzostw świata. Pojedynek Hiszpanii z Argentyną zapowiada się niezwykle emocjonująco. Naprzeciw siebie staną bowiem mistrzowie Europy oraz piłkarze broniący tytułu najlepszej drużyny globu. Dojdzie również do wyczekiwanej rywalizacji Lionela Messiego z Laminem Yamalem.

REKLAMA

Zobacz wideo

FIFA potwierdza. Tak długo potrwa przerwa w finale mundialu

Nie tylko piłką nożną jednak człowiek żyje. Przynajmniej nie w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy kojarzymy przecież przepych, jaki towarzyszy m.in. finałom NFL, czyli rozpowszechnionemu na całym świecie Super Bowl. Wówczas w planie są nie tylko emocje sportowe, ale i artystyczne, bowiem za każdym razem na scenie pojawiają się światowej sławy muzycy.

Jak już wcześniej donoszono, podobnie będzie przy okazji finału piłkarskiego mundialu. FIFA do oficjalnego programu meczowego wpisała halftime show, podczas którego na scenie mają pojawić się prawdziwe tuzy. Swoje występy na stadionie w New Jersey zaliczą Shakira, Madonna, BTS czy Justin Bieber. A to oczywiście zaczęło rodzić pytania kibiców odnośnie tego, ile dokładnie potrwa przerwa meczu.

W przededniu finału TVP poinformowała, że FIFA przesłała oficjalnym nadawcom telewizyjnym rozpiskę, w której rozpisano plan działań. Piłkarze mają wrócić do gry po dokładnie 18 minutach i 30 sekundach przerwy, a część artystyczna ma zająć zaledwie 11 minut i 30 sekund.

Wcześniej, na 80 minut przed pierwszym gwizdkiem Slavko Vincicia, zaplanowano ceremonię zamknięcia mundialu. W jej trakcie także doczekamy się występów muzycznych. Jednym z artystów, których usłyszymy, będzie Post Malone.

Mecz Hiszpania - Argentyna rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo z finału mistrzostw świata przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz też: Burza po decyzji FIFA ws. sędziego finału. "Środowisko jest zniesmaczone"