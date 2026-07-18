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Media: W tym klubie zagra Pululu! Przechodzi testy medyczne

Afimico Pululu odszedł z Jagiellonii Białystok i wszyscy zastanawiali się, gdzie trafi. Mimo ofert napływających z klubów Ekstraklasy, napastnik zdecydował się na to, by poczekać na propozycję z lepszej ligi. Ta jednak nie nadeszła i wszystko wskazuje na to, że piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga wyląduje w Arabii Saudyjskiej. Informacje te przekazał portal foot-africa.com.
Afimico Pululu
Fot. Tomek Szachno / Agencja Wyborcza.pl

Afimico Pululu przez ostatnie sezony robił furorę nie tylko na ekstraklasowych, ale i na europejskich boiskach. W sezonie 2024/25 został królem strzelców Ligi Konferencji z ośmioma bramkami na koncie. W Ekstraklasie z kolei łącznie przez trzy lata strzelił 37 goli, wydatnie pomagając zespołowi ze stolicy Podlasia w powrocie do ścisłej ligowej czołówki oraz w wywalczeniu historycznego mistrzostwa Polski.

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Pululu nie doczekał się lepszej oferty. Wyląduje w Arabii Saudyjskiej

27-latek zdecydował się jednak na zakończenie swojej przygody w Białymstoku. Wraz z końcem sezonu pożegnał się z Jagiellonią i zaczął poszukiwania nowego klubu. Wśród potencjalnych pracodawców wymieniało się Górnika Zabrze, Wieczystą Kraków czy Widzew Łódź. Ale Pululu nie chciał zostać w Polsce.

Oferty z lepszej ligi się jednak nie doczekał. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że wyląduje w Arabii Saudyjskiej, o czym poinformował portal foot-africa.com. Według źródła, Pululu obecnie przechodzi badania lekarskie w tunezyjskiej Clinique Mutuelle Ville, by po ich zakończeniu podpisać umowę z nowym klubem.

Tym będzie Al-Hazem, czyli dziewiąty zespół poprzedniego sezonu Saudi Pro League. Dla nowego pracodawcy Pululu kolejna kampania będzie drugą z rzędu na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej.

Wspólny język w nowym zespole Pululu najpewniej znajdzie z Loreintzem Rosierem z Francji, Aboubacarem Bah z Gwinei, Amirem Sayoudem z Algierii czy Abdelmounaimem Boutouilem z Maroka. Nie ulega jednak wątpliwości, że były napastnik Jagiellonii będzie największą gwiazdą Al-Hazem.

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