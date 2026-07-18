Jagiellonia szykuje transferowy hit! Prosto z wicemistrza Francji

Białostoczanie udanie zakończyli zgrupowanie przedsezonowe. W Austrii drużyna trenera Adriana Siemieńca wygrała w ostatnim sparingu 2:1 z FC Nordsjaelland. Co ciekawe, ten duński zespół może być rywalem Rakowa Częstochowa w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok swojego pierwszego przeciwnika w kwalifikacjach Ligi Europy pozna podczas losowania w poniedziałek 20 lipca.

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Jagiellonia wypożyczy skrzydłowego z RC Lens?

"Dumę Podlasia" czeka intensywny sezon, nie tylko w PKO Ekstraklasie. Celem Jagiellonii jest bowiem trzeci z rzędu awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Do osiągnięcia go potrzeba tzw. długiej ławki z wartościowymi zmiennikami.

- W klubie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zespół musi być mocniejszy. Potrzebujemy nowych zawodników, większej rywalizacji i kolejnych wzmocnień. Oczywiście cieszę się z tego, jak grupa, którą miałem do dyspozycji, przepracowała okres przygotowawczy, i z tego, że efekty tej pracy były widoczne w meczach sparingowych. Myślę jednak, że nawet przy tak wymagających i atrakcyjnych sparingpartnerach rozgrywki, które nas czekają - eliminacje Ligi Europy oraz Ekstraklasa - postawią przed nami jeszcze większe wymagania. Dotyczy to liczby meczów, jakości przeciwników, intensywności spotkań, a do tego dojdzie presja wyników, oczekiwania i wymagań - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Jak dotąd nowymi twarzami w zespole Jagiellonii są prawy obrońca Rodrigo Conceicao wykupiony z portugalskiej Tondeli za 400 tys. euro, bramkarz Michał Perchel ściągnięty z Puszczy Niepołomice za 300 tys. euro oraz środkowy napastnik z Oxford United, Nik Prelec (kwoty transferu nie ujawniono, media spekulowały o 700 tys. euro). Bardzo możliwe, że już niedługo kadra Jagiellonii Białystok powiększy się o kolejnego zawodnika.

Według "L'Equipe" Białostoczanie zamierzają wypożyczyć z RC Lens, a więc z drugiej drużyny poprzedniego sezonu w Ligue 1, szwedzkiego skrzydłowego Jeremy'ego Agbonifo. To 20-latek, za którego Francuzi w 2025 roku zapłacili Hacken łącznie 7,5 mln euro. W poprzednim sezonie piłkarz ten zwrócił uwagę Lecha Poznań, a teraz okazuje się, że jest bliski gry w Jagiellonii.

Drużyna z Podlasia, zdaniem francuskich dziennikarzy, zamierza wypożyczyć Agbonifo. Umowa między klubami zakładałaby kwotę wykupu młodego Szweda w wysokości 3 mln euro, choć zdaniem portalu Weszło może być ona niższa.

W ostatnim czasie 20-latek był już dwa razy wypożyczany. Łącznie, najpierw w szwajcarskim Basel, a następnie w szwedzkim Hacken, rozegrał 27 meczów, zdobywając 3 gole. Białostocczanie liczą, że w Polsce skrzydłowy będzie grał na miarę swojego potencjału.

Jagiellonia Białystok w 1. kolejce PKO Ekstraklasy zagra u siebie z Koroną Kielce. Początek w sobotę 25 lipca o godzinie 14.45.