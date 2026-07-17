Ukraiński gwiazdor stacza się na dno. Obrażał Polaków, teraz ma kolejne kłopoty

Kolejne problemy piętrzą się u Mychajło Mudryka. Ukrainiec, za którego Chelsea swego czasu zapłaciła 70 mln, od 17 grudnia 2024 roku nie pojawił się na boisku. Został zawieszony z powodu pozytywnego wyniku testu na doping, a później dochodziły kolejne afery.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Kolejne problemy Mudryka. Zajęli jego majątek

Toczy się jego proces z cypryjską firmą, która ma 30 proc. jego praw do wizerunku i domaga się pięciu milionów funtów odszkodowania w związku z całym zamieszaniem. W sprawę zamieszała się także agencja ProStar i agent piłkarski Vadim Shabliy. Ukrainiec podpadł także polskim kibicom, kiedy w trakcie gry w Counter-Strike'a 2 dopuścił się obraźliwych tekstów dotyczących Wołynia, a wcześniej został zatrzymany, gdy prowadził samochód, którego nie powinien był prowadzić z powodu zakazu.

Niedawno dziennikarze informowali, że Ukrainiec przegrał rozprawę z byłym agentem w Izbie Rozstrzygania Sporów UAF. Sprawa dotyczyła niezapłacenia części wynagrodzenia agenta po jego transferze do Chelsea. Ponadto oczekuje na rozprawę w Sportowym Sądzie Arbitrażowym (CAS) w sprawie dopingu.

Teraz serwis sport-express.ua informuje, że angielski sąd - Wysoki Trybunał "zajął konta i majątek" Mychajło Mudryka z powodu... długów. O wszystkim poinformował założyciel cypryjskiej firmy, która ma 30 proc. jego praw komercyjnych Themis Sagirov z JJDS Management Limited.

Zobacz też: Mudryk znalazł winnego. "To on wstrzyknął mu doping"

"Według Sagirowa, decyzja o zajęciu kont Mudryka i zamrożeniu jego aktywów weszła już w życie, a komornik rozpoczął jej egzekucję" - czytamy w serwisie.

"Według przedsiębiorcy udało się zidentyfikować rachunki bankowe, na których znajdują się środki wystarczające do zaspokojenia roszczeń" - zaznaczono.

Serwis podkreśla również, iż "Sąd Najwyższy Anglii zabezpieczył już roszczenie, a służba egzekucyjna rozpoczęła egzekucję orzeczenia dotyczącego aktywów ukraińskiego piłkarza" - podkreślono.

Ponadto zacytowano jego słowa. - Chciałbym poinformować, że orzeczenie o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zajęcie rachunków i zamrożenie aktywów Mudryka stało się prawomocne i znajduje się na etapie egzekucji. Sąd wydał odpowiedni nakaz i przekazał go służbie egzekucyjnej do wykonania. Egzekutorowi udało się już zidentyfikować i zablokować rachunki, na których znajdują się środki wystarczające do zabezpieczenia roszczenia - przekazał, cytowany przez profil "Dnipryanin" w serwisie Telegram.

- Nie zależy nam na jak najszybszym zakończeniu tej sprawy. To jest Sąd Najwyższy Anglii. Fundusze są zamrożone, aktywa zablokowane. Dlatego nie martwimy się, jeśli proces trochę się przeciągnie - podkreślił.