Zawiesili go na cztery lata, obrażał Polaków, a teraz to. Chodząca katastrofa

Ostatni raz Mychajło Mudryk na murawie pojawił się 17 grudnia 2024 roku. Później został wtedy zawieszony z powodu pozytywnego wyniku testu na doping. Ostatecznie usłyszał werdykt - cztery lata zawieszenia przez Angielską Federację Piłkarską (FA).

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Afery wokół Mudryka

Od tego czasu zaczęły pojawiać się kolejne afery z nim związane. "W Anglii toczy się bowiem proces, w którym cypryjska firma, będąca właścicielem 30% praw komercyjnych piłkarza ma domagać się od Mudryka ponad pięciu milionów funtów odszkodowania w związku z całym zamieszaniem wokół jego osoby spowodowanym zawieszeniem. W sprawę zaangażowana ma być także agencja ProStar oraz agent piłkarski Vadim Shabliy" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

To nie wszystko - podpadł także polskim kibicom, kiedy w trakcie gry w Counter-Strike'a 2 dopuścił się wówczas obraźliwych tekstów pod adresem swoich oponentów z Polski. "Szczęśliwego Wołynia", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939" - tak skandaliczne wpisy zamieścił wówczas Mudryk.

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Wcześniej został zatrzymany, gdy prowadził samochód, a że miał zakaz prowadzenia pojazdów, został ukrany grzywną oraz odebraniem prawa jazdy na okres 12 miesięcy.

Znów zrobiło się głośno wokół Mudryka. Ukrainiec musi zapłacić 1,3 mln euro

Teraz wokół Mudryka znów zebrały się czarne chmury. Według sportnews.24tv.ua - Ukrainiec przegrał sprawę w Izbie Rozstrzygania Sporów UAF. Sprawę wniósł jego były agent - Ołeksij Alochin. Sprawa dotyczyła niezapłacenia części wynagrodzenia agenta po jego transferze do Chelsea.

"Chodzi o ostatnią transzę finansową w wysokości 1,3 mln euro, która, według Spiwakowskiego, nie została przekazana firmie Alochina. Oficjalny komunikat prasowy UAF w tej sprawie spodziewany jest pod koniec lipca, ale decyzja w tej sprawie już zapadła" - informuje serwis, który powołuje się na doniesienia dziennikarza Mychajło Spiwakowskiego z "TaToTake" na YouTube.

Póki co Mychajło Mudryk oczekuje na rozprawę w Sportowym Sądzie Arbitrażowym (CAS) w sprawie dopingu.