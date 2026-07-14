Zawiesili go na cztery lata, obrażał Polaków, a teraz to. Chodząca katastrofa

Ostatni raz Mychajło Mudryk na murawie pojawił się 17 grudnia 2024 roku. Później został wtedy zawieszony z powodu pozytywnego wyniku testu na doping. Ostatecznie usłyszał werdykt - cztery lata zawieszenia przez Angielską Federację Piłkarską (FA).
Od tego czasu zaczęły pojawiać się kolejne afery z nim związane. "W Anglii toczy się bowiem proces, w którym cypryjska firma, będąca właścicielem 30% praw komercyjnych piłkarza ma domagać się od Mudryka ponad pięciu milionów funtów odszkodowania w związku z całym zamieszaniem wokół jego osoby spowodowanym zawieszeniem. W sprawę zaangażowana ma być także agencja ProStar oraz agent piłkarski Vadim Shabliy" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.
To nie wszystko - podpadł także polskim kibicom, kiedy w trakcie gry w Counter-Strike'a 2 dopuścił się wówczas obraźliwych tekstów pod adresem swoich oponentów z Polski. "Szczęśliwego Wołynia", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939" - tak skandaliczne wpisy zamieścił wówczas Mudryk.
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Wcześniej został zatrzymany, gdy prowadził samochód, a że miał zakaz prowadzenia pojazdów, został ukrany grzywną oraz odebraniem prawa jazdy na okres 12 miesięcy.
Teraz wokół Mudryka znów zebrały się czarne chmury. Według sportnews.24tv.ua - Ukrainiec przegrał sprawę w Izbie Rozstrzygania Sporów UAF. Sprawę wniósł jego były agent - Ołeksij Alochin. Sprawa dotyczyła niezapłacenia części wynagrodzenia agenta po jego transferze do Chelsea.
"Chodzi o ostatnią transzę finansową w wysokości 1,3 mln euro, która, według Spiwakowskiego, nie została przekazana firmie Alochina. Oficjalny komunikat prasowy UAF w tej sprawie spodziewany jest pod koniec lipca, ale decyzja w tej sprawie już zapadła" - informuje serwis, który powołuje się na doniesienia dziennikarza Mychajło Spiwakowskiego z "TaToTake" na YouTube.
Póki co Mychajło Mudryk oczekuje na rozprawę w Sportowym Sądzie Arbitrażowym (CAS) w sprawie dopingu.