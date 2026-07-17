Były sędzia LM mówi wprost. To dlatego Marciniak nie dostał finału

Argentyna - Algieria (3:0) i Iran - Egipt (1:1) - to jedyne dwa mecze, które na tegorocznym mundialu poprowadził Szymon Marciniak. Oba w fazie grupowej. W pucharowej mijały kolejno 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinały i półfinały, a Polaka wciąż nie było w rozpisce. Wydawało się więc, że FIFA może oszczędzać go na finał. Cztery lata temu w Katarze poprowadził co prawda mecz 1/8 finału (Argentyna - Australia), zanim dostał starcie o złoto, ale wtedy w fazie grupowej widzieliśmy go tylko raz, więc liczba meczów (3) byłaby identyczna.

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Bez meczów o medale dla Marciniaka. Były sędzia tłumaczy powody

Niestety na dwóch się skończyło. Starcie o brąz poprowadzi Wenezuelczyk Jesus Valenzuela, zaś sędzią głównym finału został Słoweniec Slavko Vincić. Trwa dyskusja na temat tego, czemu FIFA niespodziewanie kompletnie odstawiła Polaka od fazy pucharowej, mimo że cały czas przebywał w Stanach Zjednoczonych i był gotowy do akcji. Zdaniem sędziego finału Ligi Mistrzów z 2008 roku Lubosa Michela na decyzję FIFA mogła wpłynąć sytuacja z meczu Argentyna - Algieria, gdy Polak nie pokazał czerwonej kartki Leo Messiemu, choć wydawało się, że mu się należała.

- Jakby pokazał czerwoną kartkę Messiemu, to udowodniłby, że jest topowym sędzią, który nie boi się karać największych gwiazd. Potem może sędziowałby finał. Moim zdaniem to zaważyło w 80 procentach, że później nie sędziował ważnych meczów, były wtedy do niego duże pretensje. Na tym poziomie raz wystarczy, że zrobi coś takiego, to się nie bawią i jest koniec - powiedział Słowak w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

FIFA ma swoje własne podejście na bazie polityki

Zdaniem Michela Marciniak padł w fazie pucharowej częściowo ofiarą polityki FIFA. - Szymon to dobry sędzia, ale są nowi młodzi arbitrzy. Jest konkurencja. Na mundialu było 48 drużyn i około 150 sędziów, licząc z tymi od VAR. Muszą dawać mecze Latynosom czy arbitrom z Azji. Kiedyś najważniejsze spotkania prowadzili sędziowie z Europy i Ameryki Południowej, teraz FIFA musi zadowolić cały świat. Pamiętam, jak na mundialu w Niemczech w 2006 r do półfinału doszły cztery europejskie drużyny, to powiedzieli nam, że poprowadzą je sędziowie z Ameryki Łacińskiej, by była zachowana neutralność - opowiedział były arbiter.

Słowak powiedział także, że nie obawiałby się, iż 45-letni Marciniak zakończy zaraz sędziowską karierę, bo są arbitrzy starsi od niego. Poza tym w Ekstraklasie zainteresowanie piłką jest duże i łatwiej się zmotywować. - Gdy ja przyjeżdżałem z meczu Ligi Mistrzów Barcelona — Inter, który oglądało 90 tysięcy, a w lidze miałem 500 czy tysiąc osób na trybunach, to traciłem motywację. Miałem problemy fizyczne, kontuzje, uznałem, że lepiej skończyć wkrótce po tym, jak prowadziłem finał Ligi Mistrzów - podsumował Michel.