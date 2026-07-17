Tylko w czwartek 16 lipca na terenie Kanady zanotowano ponad 800 pożarów. Tamtejsze lasy płoną w zatrważającej skali, a skutki odczuwalne są na rozległym terenie. Jedno z największych miast tego kraju, czyli Toronto w prowincji Ontario, zajęło właśnie w czwartek 2. miejsce na świecie, jeśli chodzi o najbardziej zanieczyszczone powietrze. Jednak ten kłopot nie dotyczy wyłącznie kanadyjskich miast, bo cierpi także północno-wschodnia część USA.
W Chicago powietrze miało tak fatalną jakość, że liga MLS przełożyła mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. Ten sam, w którym zadebiutować w nowych barwach mógł Robert Lewandowski. Jednak skala pożarowego problemu jest tak ogromna, że dym dotarł wraz z wiatrem w masowych ilościach nawet do Nowego Jorku, który leży ponad 750 km od Toronto. Amerykańskie media donoszą, że w mieście zrobiło się bardzo szaro, a smog jest wręcz potworny. - Czuję dym nawet na języku, nie da się zobaczyć nieba, a budynki oraz drzewa wyglądają na bezbarwne - informował na portalu X dziennikarz CBS Sports Nico Cantor. Za to dziennik "New York Post" twierdzi, że oddychanie nowojorskim powietrzem to mniej więcej, "jak wypalenie dziesięciu papierosów naraz".
W całym mieście wydano ostrzeżenia, a unikanie aktywności fizycznej i nieopuszczanie domu bez potrzeby, zwłaszcza w przypadku dzieci, kobiet w ciąży czy osób z chorobami płuc, zalecił nawet burmistrz Nowego Jorku Zohran Kwame Mamdani. Od razu pojawiły się też wątpliwości dotyczące finału mistrzostw świata. Starcie Argentyny z Hiszpanią ma zostać rozegrane w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego na MetLife Stadium w East Rutheford właśnie w stanie Nowy Jork. Takie zanieczyszczenie stanowiłoby zagrożenie zarówno dla piłkarzy, jak i dla fanów, których na tym obiekcie pojawić się może nawet 80 000.
Optymistyczne wieści ma jednak agencja prasowa Reuters. Z wypowiedzi meteorologa Alexa DaSilvy wynika, że już w sobotę w Nowym Jorku ma pojawić się deszcz, który rozprawi się z większością zanieczyszczeń. Z kolei w dniu samego meczu chłodny front powinien do reszty wyczyścić powietrze. Jeśli te prognozy się sprawdzą, nie będzie się czego obawiać i na ten moment rozegranie spotkania nie jest zagrożone.