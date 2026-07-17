Tylko w czwartek 16 lipca na terenie Kanady zanotowano ponad 800 pożarów. Tamtejsze lasy płoną w zatrważającej skali, a skutki odczuwalne są na rozległym terenie. Jedno z największych miast tego kraju, czyli Toronto w prowincji Ontario, zajęło właśnie w czwartek 2. miejsce na świecie, jeśli chodzi o najbardziej zanieczyszczone powietrze. Jednak ten kłopot nie dotyczy wyłącznie kanadyjskich miast, bo cierpi także północno-wschodnia część USA.

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Nie tylko Kanada i Chicago. Cały rejon pokryty dymem

W Chicago powietrze miało tak fatalną jakość, że liga MLS przełożyła mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. Ten sam, w którym zadebiutować w nowych barwach mógł Robert Lewandowski. Jednak skala pożarowego problemu jest tak ogromna, że dym dotarł wraz z wiatrem w masowych ilościach nawet do Nowego Jorku, który leży ponad 750 km od Toronto. Amerykańskie media donoszą, że w mieście zrobiło się bardzo szaro, a smog jest wręcz potworny. - Czuję dym nawet na języku, nie da się zobaczyć nieba, a budynki oraz drzewa wyglądają na bezbarwne - informował na portalu X dziennikarz CBS Sports Nico Cantor. Za to dziennik "New York Post" twierdzi, że oddychanie nowojorskim powietrzem to mniej więcej, "jak wypalenie dziesięciu papierosów naraz".

Finał mundialu zagrożony? Trzeba trzymać kciuki za deszcz

W całym mieście wydano ostrzeżenia, a unikanie aktywności fizycznej i nieopuszczanie domu bez potrzeby, zwłaszcza w przypadku dzieci, kobiet w ciąży czy osób z chorobami płuc, zalecił nawet burmistrz Nowego Jorku Zohran Kwame Mamdani. Od razu pojawiły się też wątpliwości dotyczące finału mistrzostw świata. Starcie Argentyny z Hiszpanią ma zostać rozegrane w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego na MetLife Stadium w East Rutheford właśnie w stanie Nowy Jork. Takie zanieczyszczenie stanowiłoby zagrożenie zarówno dla piłkarzy, jak i dla fanów, których na tym obiekcie pojawić się może nawet 80 000.

Optymistyczne wieści ma jednak agencja prasowa Reuters. Z wypowiedzi meteorologa Alexa DaSilvy wynika, że już w sobotę w Nowym Jorku ma pojawić się deszcz, który rozprawi się z większością zanieczyszczeń. Z kolei w dniu samego meczu chłodny front powinien do reszty wyczyścić powietrze. Jeśli te prognozy się sprawdzą, nie będzie się czego obawiać i na ten moment rozegranie spotkania nie jest zagrożone.