Idą po Ekstraklasę! Sensacyjny wicelider, oto tabela I ligi

W piątek rozpoczęła się 22. kolejka I ligi. Górnik Łęczna pokonał GKS Tychy 1:0, zaś w derbowym meczu na szczycie Wisła Kraków zremisowała z Wieczystą Kraków 1:1. W sobotni wieczór - tradycyjnie - rozegrano trzy mecze. O 19:30 rozpoczęły się mecze w Legnicy, Chorzowie i Pruszkowie.

Trzy mecze, sześć goli. Sensacyjny lider wygrał derby

Miedź Legnica i Chrobry Głogów to - dość nieoczekiwanie - dwa najlepsze obecnie dolnośląskie zespoły w I lidze, które w tabeli wyprzedzają faworyzowanego Śląska Wrocław. Zresztą w Legnicy doszło do starcia zespołów, które przed tygodniem osiągnęły taki sam wynik. Miedź wygrała u siebie ze Śląskiem (3:1), a Chrobry na wyjeździe pokonał ŁKS (3:1).

Na otwarcie wyniku trzeba było czekać do 21. minuty. Wówczas w podbramkowym zamieszaniu najprzytomniej zachował się Kelechukwu Ibe-Torti i sprytnym strzałem pokonał Lucicia.

Choć mecz był bardzo zacięty i Miedź próbowała wyrównać, to dobra postawa bramkarza Dawida Arndta dała Głogowianom upragnione trzy punkty i sensacyjną pozycję lidera.

Stadion Śląski padł po raz drugi

Ruch Chorzów i Polonia Warszawa do meczu na Stadionie Śląskim przystępowały w kiepskich humorach. Podopieczni Waldemara Fornalika przed tygodniem sensacyjnie przegrali w Siedlcach (1:2), zaś Polonia u siebie tylko zremisowała ze Zniczem Pruszków (0:0)

W sobotnim meczu więcej powodów od początku meczu mieli goście. Po upływie pięciu minut sekwencję błędów gospodarzy wykorzystał Łukasz Zjawiński i w sytuacji sam na sam nie dał szans Gradeckiemu.

Polonia poszła za ciosem. Nie minął kwadrans, a drużyna trenera Pawlaka prowadziła już 2:0. Tym razem do siatki trafił Robert Dadok.

Po zmianie stron sytuacja gospodarzy zrobiła się jeszcze gorsza. Na 3:0 podwyższył Dave Gnaase. Kilka minut później Chorzowianie zdobyli gola kontaktowego, a chwilę później jeszcze raz pokonali Kuchtę. Trafienia Szymańskiego i Szczepana jednak nie wystarczyły i trzy punkty z Górnego Śląska wywiozła Polonia.

W Pruszkowie zgasło światło, ale Znicz znów nie przegrał. Trzeci remis Pogoni

Pruszkowianie od początku rundy pokazują, że będą zażarcie walczyć o utrzymanie. Porażka z Wieczystą (2:3) nie przyniosła wstydu, a remis z Polonią to punkt, którego z pewnością nikt nie doliczał sobie przed meczem. Pogoń Grodzisk Mazowiecki będzie się uczyć rzeczywistości bez sprzedanego do Legii Warszawa Rafała Adamskiego, ale w 2026 ligowy rok weszła dobrze - dwoma remisami z kandydatami do awansu: Miedzią (1:1) i Wisłą (1:1).

Długo wydawało się, że sobotnie spotkanie w Pruszkowie zakończy się remisem, a mecz nie przyniesie większych emocji. Po upływie 72 minut stało się jednak coś, czego nikt się nie spodziewał. Z powodu awarii zasilania mecz musiał zostać przerwany. Stadion ogarnęła wszechobecna ciemność.

Kilka minut później spotkanie, szczęśliwie dla obu zespołów, zostało wznowione. Wynik nie uległ zmianie i w Pruszkowie doszło do podziału punktów.

Zagrają w niedzielę i poniedziałek

To nie koniec emocji 22. kolejki I ligi. W niedzielę zaplanowano trzy mecze. O 12:00 Puszcza Niepołomice zagra ze Stalą Rzeszów, o 14:30 Śląsk Wrocław podejmie Odrę Opole, a o 17:30 Polonia Bytom zmierzy się z Pogonią Siedlce. Dokończenie kolejki w poniedziałek o 19:30. Tego dnia Stal Mielec podejmie Łódzki Klub Sportowy.

Wyniki sobotnich meczów 22. kolejki I ligi:

Miedź Legnica 0:1 Chrobry Głogów (Ibe-Torti' 21)

Ruch Chorzów 2:3 Polonia Warszawa (Szymański' 71k, Szczepan' 73 - Zjawiński' 5, Dadok' 12, Gnaase' 63)

Znicz Pruszków 0:0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

A jakie plany mają zespoły, które wybiegły na boisko w sobotę o 19:30? W piątek 27 lutego o 21:00 dojdzie do starcia Stali Rzeszów z Ruchem Chorzów. Dzień później - w sobotę 28 lutego - Miedź Legnica zagra w Łodzi z Łódzkim Klubem Sportowym (19:30). O tej samej porze Pogoń Grodzisk Mazowiecki w roli gospodarza podejmie Polonię Bytom, zaś Chrobry Głogów znów zagra na wyjeździe w derbach Dolnego Śląska - tym razem ze Śląskiem Wrocław. Znicz Pruszków czeka bardzo trudne zadanie, bowiem 1 marca spróbuje na wyjeździe utrzeć nosa faworyzowanej Wiśle Kraków (1 marca, 14:30) Polonia Warszawa dokończy 23. serię gier w Mielcu, gdzie zagra z walczącą o utrzymanie Stalą (2 marca, 19:30).

Tabela I ligi (stan na 21 lutego):