To jest kosmita! Szósty złoty medal! Pierwszy taki wyczyn w historii

Norweg Johannes Klaebo jest nie z tej planety. Parę dni temu wywalczył dziesiąty w karierze złoty medal olimpijski, a piąty w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Dzięki tej fantastycznej formie został drugim sportowcem w historii zimowych igrzysk olimpijskich, któremu udało się wywalczyć pięć złotych medali podczas jednych igrzysk. Norweg wyrównał rekord legendarnego amerykańskiego panczenisty Erica Heidena, który był niekwestionowanym liderem od ZIO w Lake Placid w 1980 roku. Ponadto awansował na drugie miejsce wśród sportowców z największą liczbą złotych medali na igrzyskach. Lepszy od niego pod tym względem jest pływak Michael Phelps, który ma w swojej kolekcji 23 krążki.

Klaebo stanął przed szansą na szósty złoty medal na tych igrzyskach

Norweg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. W sobotę Klaebo stanął przed szansą na wywalczenie szóstego złotego medalu - tym razem w biegu na 50 km. Ta rywalizacja została zdominowana przez Norwegów. Po prawie dwudziestu kilometrach prowadził Klaebo. Później sytuacja się zmieniła i po ok. 30. kilometrach prowadził rodak Klaebo Emil Iversen. Klaebo był drugi, a na trzecim miejscu plasował się Martin Lowstrom Nyenget. Biegli oni w małej grupce i raz po raz jeden drugiego wyprzedzał. Czwarty Korotsielew tracił do nich aż 40 sekund i cały czas ona rosła, więc wydawało się, że walka o medale w biegach narciarskich rozstrzygnie się między trzema Norwegami.

Na kolejnych kilometrach Iversen zaczął odstawać od swoich rodaków, ale robił co mógł, by za nimi nadążyć. Na ostatnim okrążeniu Klaebo wyszedł na prowadzenie. Później Nyenget dał radę go wyprzedzić. Na ostatnich trzech kilometrach Iversen "odpadł" od grupy i w końcówce oglądaliśmy kapitalną walkę Klaebo i Nyengetem.

Ostatecznie złoty medal padł łupem Klaebo, który na końcowych metrach zgubił Nyengeta i sięgnął po szósty złoty medal na tej imprezie (2:07:07.1). Jego rodak musi zadowolić się srebrem (2:07:24.6). Iversen, który finiszował później, zdobył brązowy medal (2:07:53.3).

Dominik Bury długo biegł w grupie, która plasowała się na miejscach 19-23. Końcowe kilometry miał bardzo dobre, co podkreślali nawet komentatorzy Eurosportu. Do końca walczył z Antoinem Cyrem o 11. miejsce, ale ostatecznie zajął 12. lokatę (2:13:39.7).