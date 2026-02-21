Żądają ukarania szefów UEFA i FIFA. Chodzi o zbrodnie wojenne

Serwis The Athletic poinformował, że do Międzynarodowego Trybunału Karnego wpłynęło oficjalnie oskarżenie skierowane pod adresem szefów UEFA i FIFA. Obie organizacje oskarżone są o "pomoc w zbrodniach wojennych" i "pomoc w zbrodniach przeciwko ludzkości".

Formalna skarga (stoją za nią organizacje: Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor oraz Sport Scholars for Justice in Palestine) została złożona 16 lutego. Wśród skarżących znaleźli się także palestyńscy sportowcy, właściciele posesji oraz organizacje praw człowieka z Palestyny. Uważają oni, że szefowie FIFA i UEFA, czyli Gianni Infantino i Aleksander Ceferin odpowiadają za pomoc w zbrodniach wojennych, bo pozwolili na to, by kluby z okupowanych terytoriów palestyńskich uczestniczyły w rozgrywkach ligowych Izraela. Chodzi o kluby, które powstały w ramach osiedli izraelskich na terenach nominalnie uznanych za palestyńskie na tzw. Zachodnim Brzegu.

Poważne oskarżenia wobec FIFA i UEFA

"FIFA i UEFA pozwalają tym klubom grać w ligach organizowanych przez Izraelski Związek Piłki Nożnej oraz organizować mecze na zajętych terenach" – napisali skarżący w oświadczeniu dla The Athletic. Dodali jeszcze: "Obie organizacje zapewniają wsparcie finansowe i strukturalne klubom osadniczym, z których niektóre brały udział w rozgrywkach organizowanych przez UEFA".

Skarżący twierdzą również, że FIFA i UEFA "normalizują życie w osiedlach i legitymizują nielegalną okupację Palestyny przez Izrael", co przyczynia się do przeniesienia ludności cywilnej na terytorium okupowane. A to jest sprzeczne z tzw. Statutem Rzymskim, czyli międzynarodowym traktatem, na podstawie którego działa Międzynarodowy Trybunał Karny.

Wnioskodawcy twierdzą też, że rozgrywki piłkarskie pod egidą Izraela na okupowanych terytoriach wspierają i rozwijają politykę apartheidu – uznaną za zbrodnię przeciwko ludzkości przez Statut Rzymski.

FIFA i UEFA wspierają politykę apartheidu?

"Palestyńczykom nie wolno chodzić na mecze w roli widzów, nie wolno grać dla klubów nielegalnych osiedli ani zostawać działaczami ich drużyn" - piszą wnioskodawcy ścigania Infantino i Ceferina w swoim oświadczeniu i dodają: "Osiedla są częścią kolonialnego projektu rządu Izraela, a polityka UEFA i FIFA pod politycznym kierownictwem ich prezydentów pomaga w prowadzeniu tych przestępczych działań".

Skarżący twierdzą też, że obaj szefowie organizacji piłkarskich "działają bezkarnie" oraz że "nie istnieją skuteczne wewnętrzne ani zewnętrzne mechanizmy, które pociągnęłyby ich odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i prawa międzynarodowego".

Organizacja Narodów Zjednoczonych i MTK uznają osiedla izraelskie, które powstały na tzw. Zachodnim Brzegu, za nielegalne. Izrael odrzuca to twierdzenie. Zresztą nie uznaje też MTK. Nigdy nie ratyfikował Statutu Rzymskiego, podobnie jak Rosja i USA.

Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi dochodzenie w sprawie zbrodni, jakie Izrael popełnił na terytoriach palestyńskich od 2014 r. Wydał też nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Joava Gallanta. Obaj zostali oskarżeni o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. MTK wydał też nakaz aresztowania trzech przywódców Hamasu, ale został on wycofany po ich śmierci.

UEFA: oskarżenia mają wywołać sensację

FIFA i UEFA wielokrotnie były pod presją ze strony licznych organizacji broniących praw człowieka, by wykluczyć Izrael z rozgrywek piłkarskich z powodu zbrodni, do których dochodzi w Gazie. Jednak ani jedna, ani druga organizacja nie poddała tej kwestii pod głosowanie swoich organów zarządzających. Ostatnio Infantino zajął zdecydowane stanowisko w sprawie Izraela, mówiąc, że nie ma mowy o wykluczeniu tego państwa z rozgrywek. "Nigdy nie powinno się zawieszać żadnych krajów w rozgrywkach piłkarskich z powodu działań ich liderów politycznych" - powiedział Szwajcar, który obchodzi właśnie 10-lecie swoich rządów w FIFA.

UEFA na oskarżenia w MTK odpowiedziała w specjalnym oświadczeniu: "Oskarżenia wobec naszego prezydenta są tak samo sensacyjnie, jak nie znajdują potwierdzenia w faktach. Żałujemy, że mają na celu przede wszystkim wywołanie sensacji. Nasze stanowisko zawsze było jasne: reprezentujemy sport i wartości humanistyczne, a nie polityczne. Nasze działania mówią głośniej niż jakiekolwiek populistyczne nagłówki. Uważamy, że te oskarżenia nie zasługują na dalsze nasze komentarze. Ustalenie faktów należy do odpowiednich instytucji, a nie do platform desperacko pragnących kliknięć".

Po otrzymaniu wniosku w sprawie Infantino i Ceferina, biuro prokuratora MTK przeprowadzi wstępne przesłuchania, by ustalić, czy oskarżenie ma podstawy prawne i czy śledztwo powinno być kontynuowane. Oskarżenie skierowane jest wobec prezydentów UEFA i FIFA, ponieważ MTK ściga osoby, a nie instytucje.