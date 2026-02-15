Niemcy szaleją na punkcie Polaka. "Nikt nie przewidywał"

Robert Lewandowski strzela w Hiszpanii, Piotr Zieliński we Włoszech, Matty Cash jest czołowym obrońcą ligi angielskiej, a Sebastian Szymański w niezłym stylu rozpoczął przygodę z Francją. W krajach z wielkiej piątki nieoczekiwanego bohatera mamy w Niemczech. Mowa o Mateuszu Żukowskim. Jego doskonałą i zaskakującą formę skomentowali tamtejsi dziennikarze.

Żukowski bohaterem w Niemczech. "Czy będzie następnym Lewandowskim?"

- Gdyby nie kontuzja, byłby dziś najlepszym strzelcem ligi? To bardzo możliwe, ale oczywiście trudno to jednoznacznie stwierdzić. Jedno mogę powiedzieć na pewno - z nim Magdeburg jest zdecydowanie lepszy. Zanim zaczął grać, zespół miał poważny kryzys, a z nim przyszły bardzo dobre wyniki. To najważniejszy piłkarz drużyny - powiedział dziennikarz volksstimme.de Yannik Sammert, cytowany przez WP Sportowe Fakty.

Jego słowa nie dziwią, bo Żukowski w dziewięciu ligowych meczach zdobył dziewięć goli. Przed tygodniem jego hat-trick z Greuther Furth pomógł wygrać Magdeburgowi szalone spotkanie (5:4). Drużyna Polaka dzięki jego trafieniom powoli wychodzi na prostą. Już znajduje się nad strefą spadkową w 2. Bundeslidze, a nie tak dawno jej sytuacja była fatalna.

- Magdeburg miał ogromne problemy ze zdobywaniem bramek i tkwił na ostatnim miejscu w tabeli. Gole Żukowskiego pozwoliły klubowi się ustabilizować. Nikt nie przewidywał, że odniesie taki sukces jako środkowy napastnik. To miało być rozwiązanie tymczasowe, które jednak w pełni się opłaciło - dodał w rozmowie z polskim portalem dziennikarz "Magdeburg Blau-Weiss" Nico Esche.

Nic dziwnego, że w kontekście Żukowskiego pojawiają się spekulacje mówiące o grze dla reprezentacji Polski. Drugim trenerem kadry jest Jacek Magiera, który doskonale zna zawodnika z kadry młodzieżowej i Śląska Wrocław, gdzie Żukowski grał przed Magdeburgiem.

- Szczerze mówiąc, nie wiem wystarczająco dużo o reprezentacji Polski. Pewne jest natomiast to, że Mateusz Żukowski ma wszystko, czego potrzebuje nowoczesny środkowy napastnik - szybkość, skuteczność, siłę fizyczną i dobrą grę głową. Poza złamaniem stopy rzadko miewa kontuzje. Jeśli nadal będzie ciężko pracował i ominą go poważne urazy, uważam, że ma potencjał, by przynajmniej znaleźć się w kadrze reprezentacji Polski. Czy będzie następnym Lewandowskim? To się dopiero okaże - stwierdził Esche.

- Myślę, że aby ocenić, czy jest gotowy na reprezentację lub Bundesligę, trzeba zobaczyć, jak poradzi sobie w najbliższych miesiącach. Być może kluczowe będzie też to, jak mentalnie zareaguje na ewentualną serię meczów bez gola - przyznał Sammert.

Szerzej o Mateuszu Żukowskim i jego karierze pisał dziennikarz Sport.pl Michał Trela. Kolejny mecz Magdeburga w niedzielę 15 lutego o 13:30. Zespół Polaka zagra z Arminią Bielefeld.