Szaleństwo we Włoszech po tym, co zrobił Zalewski. "Strzał jak z bilarda"

Nicola Zalewski w sobotni wieczór stał się bohaterem Atalanty Bergamo! Co więcej, reprezentant Polski zrobił coś, co marzy się każdemu wychowankowi AS Romy - strzelił bramkę Lazio na stołecznym Stadio Olimpico. Atalanta wygrała 2:0, a 24-latek miał wielki udział w tym zwycięstwie.

To była 60. minuta meczu Lazio - Atalanta. Nicola Zalewski otrzymał podanie od Lorenzo Bernasconiego. Obrócił się w stronę bramki, zrobił kilka kroków i kropnął jak z armaty. Ivan Provedel nie miał żadnych szans. Choć wyciągnął się, nie był w stanie powstrzymać cudownego strzału zza pola karnego.

Nicola Zalewski "wyjął strzałę z kołczanu"

Włoski oddział portalu Goal.com dał Polakowi notę 7 - najwyższą w zespole, razem ze strzelcem pierwszej bramki Edersonem i bramkarzem Carnesecchim. "Zalewski dodał efektów specjalnych, kończąc mecz strzałem z dystansu prawą nogą"

"Siódemkę" w dziesięciostopniowej skali reprezentant Polski otrzymał też od Tutto Mercato. "W pierwszej połowie grał bardziej powściągliwie niż w ostatnich meczach. W kluczowym momencie z kołczanu wyjął strzałę, która z chirurgiczną precyzją trafiła w cel" - czytamy. Wyżej oceniono wyłącznie Carnesecciego.

Nicola Zalewski piłkarzem meczu Lazio - Atalanta!

Włoskie Sky wybrało Zalewskiego najlepszym zawodnikiem spotkania - i tu 24-latek zasłużył na notę 7, taką samą co Ederson. Polak oraz Brazylijczyk tak samo zostali ocenieni przez portal Calciomercato. "Zakończył mecz strzałem jak z bilarda. Dobrze spisywał się też w pressingu, odbierając czas na rozgrywanie piłki obrońcom Lazio".

Atalanta jest niepokonana w tym roku w Serie A. Na passę ośmiu meczów bez porażki składa się sześć zwycięstw i dwa remisy. Drużyna Raffaele Palladino awansowała na szóste miejsce w tabeli i ma punkt przewagi nad siódmym Como. Walka o miejsce premiowane grą w eliminacjach Ligi Konferencji zapewne rozstrzygnie się między tymi zespołami - kolejne Lazio traci już dziewięć punktów.