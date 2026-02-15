Polscy sportowcy dostarczyli nam w sobotę niesamowitych emocji. Damian Żurek otarł się o medal - zajął czwartą pozycję w biegu na 500 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Jednak wieczór należał do Kacpra Tomasiaka, który ponownie wystrzelił i zdobył brązowy medal na dużym obiekcie.

O której oglądać starty Polaków na ZIO w niedzielę?

W niedzielę emocje będą równie gorące! W łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów zobaczymy Kaję Ziomek-Nogal, Martynę Baran i Andżelikę Wójcik. I to ta pierwsza z nich jest naszą największą szansą medalową na niedzielę.

Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja na najkrótszym dystansów łyżwiarstwa, będziemy mogli śledzić poczynania Martyny Gąsienicy-Daniel w narciarstwie alpejskim. Biało-Czerwoni wezmą również udział w biathlonie w biegu na dochodzenie kobiet i mężczyzn, Linda Weiszewski wystartuje w bobslejach, a para Julia Szczecinina i Michał Woźniak wystartują w programie krótkim w łyżwiarstwie figurowym.

Wieczór będzie należał do skoczkiń narciarskich - Pola Bełtowska, Anna Twardosz będą walczyć o jak najlepsze wyniki na dużej skoczni.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Plany startów Polaków na niedzielę 15.02

Poczynania Polaków i sportowców innych nacji będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online w internecie na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów). Tak prezentuje się harmonogram startów Polaków: