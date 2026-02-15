Powrót na stronę główną
Będzie medal dla Polski? 15 lutego na igrzyskach [HARMONOGRAM DNIA]

Wielu kibiców wciąż żyje brązowym medalem Kacpra Tomasiaka i pechowym czwartym miejscem Damiana Żurka. Jednak to już za nami i w niedzielę 15.02 kolejni polscy sportowcy wystąpią na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Kogo zobaczymy i o której? Oto plan dnia.
Polscy sportowcy dostarczyli nam w sobotę niesamowitych emocji. Damian Żurek otarł się o medal - zajął czwartą pozycję w biegu na 500 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Jednak wieczór należał do Kacpra Tomasiaka, który ponownie wystrzelił i zdobył brązowy medal na dużym obiekcie.

O której oglądać starty Polaków na ZIO w niedzielę?

W niedzielę emocje będą równie gorące! W łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów zobaczymy Kaję Ziomek-Nogal, Martynę Baran i Andżelikę Wójcik. I to ta pierwsza z nich jest naszą największą szansą medalową na niedzielę.

Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja na najkrótszym dystansów łyżwiarstwa, będziemy mogli śledzić poczynania Martyny Gąsienicy-Daniel w narciarstwie alpejskim. Biało-Czerwoni wezmą również udział w biathlonie w biegu na dochodzenie kobiet i mężczyzn, Linda Weiszewski wystartuje w bobslejach, a para Julia Szczecinina i Michał Woźniak wystartują w programie krótkim w łyżwiarstwie figurowym.

Wieczór będzie należał do skoczkiń narciarskich - Pola Bełtowska, Anna Twardosz będą walczyć o jak najlepsze wyniki na dużej skoczni.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Plany startów Polaków na niedzielę 15.02

Poczynania Polaków i sportowców innych nacji będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz online w internecie na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiednich pakietów). Tak prezentuje się harmonogram startów Polaków:

  • 10:00 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant - 1. przejazd (Maryna Gąsienica-Daniel)
  • 10:00 Bobsleje, monobob (1. ślizg, Linda Weiszewski)
  • 11:15 Biathlon, bieg na dochodzenie mężczyzn (12,5 km, ew. Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica)
  • 11:50 Bobsleje, monobob (Linda Weiszewski w pierwszym ślizgu - przyp. red.)
  • 13:30 Narciarstwo alpejskie, slalom gigant - 2. przejazd (Maryna Gąsienica-Daniel brała udział w pierwszym przejeździe - przyp. red.)
  • 14:45 Biathlon, bieg na dochodzenie kobiet (10 km, ew. Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
  • 17:03 Łyżwiarstwo szybkie kobiet, finał na 500 m (Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)
  • 17:30 Skoki narciarskie, seria próbna HS 141 (K-128), (Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
  • 18:45 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 141 (K-128) - 1. seria (Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
  • 19:45 Łyżwiarstwo figurowe, pary, program krótki (Julia Szczecinina,Michał Woźniak)
  • 20:00 Skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 141 (K-128) - 2. seria (ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

