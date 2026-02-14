Przełom ws. Ronaldo. Ogłosił koniec

Ostatnie tygodnie w czołowych klubach ligi saudyjskiej są naprawdę gorące. Karim Benzema wymusił transfer z Al-Ittihad i trafił do innego wiodącego zespołu w kraju, Al-Hilal. Na przyjściu Francuza stracił Darwin Nunez - Urugwajczyk został wyrejestrowany z ligi i może teraz grać tylko w Lidze Mistrzów AFC. Do tego doszło zamieszanie z Cristiano Ronaldo.

Ronaldo wraca do składu. Koniec protestu

Portugalczyka zabrakło w kadrze Al-Nassr w trzech ostatnich meczach - z Al-Riyadh (1:0), Al-Ittihad (2:0) i FK Arkadag z Turkmenistanu w Lidze Mistrzów AFC 2 (1:0). Mistrz Europy z 2016 r. postanowił strajkować przeciw właścicielowi, którym jest saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF). Ronaldo był oburzony faktem, że nie przeprowadzono żadnych gotówkowych transferów w zimowym oknie, podczas gdy jego zespół walczy o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Krytykował też opóźnienia w wypłatach oraz odebranie uprawnień dyrektorom sportowym klubu.

Zimą do Al Nassr przyszło tylko dwóch piłkarzy - Abdullah Al Hamdan z Al-Hilal i Haydeer Abdulkareem z irakijskiego Al-Zawraa SC. Jhon Duran wrócił na moment z wypożyczenia z Fenerbahce Stambuł, ale udał się na kolejne wypożyczenie - tym razem do Zenita Sankt Petersburg. Nie ściągnięto żadnego gracza z ligi europejskiej.

Protest Ronaldo trwał przez dwa ligowe mecze. Według Fabrizio Romano potem osiągnął porozumienie z PIF i wrócił do składu. Umówiono się, że będzie oszczędzany w azjatyckich pucharach i wróci na następny mecz ligowy.

Można powiedzieć, że Ronaldo oficjalnie wraca do składu Al-Nassr po krótkim proteście. Klub zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia z podróży na wschód kraju, do Al-Mubarraz, gdzie pretendent do tytułu zagra z tamtejszym Al-Fateh. Na zdjęciach jest Cristiano Ronaldo. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18:30.

W tabeli ligi saudyjskiej Al-Nassr zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 49 punktów. Do prowadzącego Al-Hilal traci cztery punkty.

Cristiano Ronaldo ma ważny kontrakt z Al-Nassr do końca czerwca 2027 r.