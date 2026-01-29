Oto reprezentacja, która chce zagrać z Rosją

Atak Władimira Putina na Ukrainę w lutym 2022 roku odbił się na rosyjskich sportowcach. Poszczególne federacje sportowe postanowiły zawiesić Rosję i uniemożliwić jej startów w rozgrywkach międzynarodowych.

Kolejna reprezentacja chce grać z Rosją. "Jesteśmy otwarci"

Na taki krok zdecydowały się także FIFA i UEFA, które dodatkowo zakazały rosyjskim klubom rywalizować w europejskich pucharach. Od tego czasu ekipy z kraju agresora rozgrywają jedynie mecze towarzyskie.

Na spotkania przeciwko reprezentacji Rosji coraz chętniej decydują się kolejne kadry narodowe. Od 2022 roku Rosjanie rozegrali 26 takich spotkań, a na liście rywali widnieją m.in. Serbia, Chile, Katar, Iran, Nigeria czy Kamerun.

Teraz na temat potencjalnego sparingu przeciwko "Sbornej" wypowiedział się przedstawiciel Kirgiskiego Związku Piłki Nożnej, Azat Murzaszew.

- Jesteśmy otwarci na taką propozycję. Jak dotąd nikt nie kontaktował się z nami w tej sprawie, ale moglibyśmy zagrać mecz z Rosją w tym roku. Możemy wziąć pod uwagę czerwcowe starcie u nas, w Biszkeku - zasugerował na łamach Sport24.ru.

Co ciekawe, nie byłoby to pierwsze spotkanie Kirgistanu z reprezentacją Rosji. To właśnie Kirgizi byli pierwszymi rywalami Rosjan po wykluczeniu ich przez UEFA i FIFA. We wrześniu 2022 roku "Sborna" wygrała 2:1.

Ostatnimi czasy coraz częściej przepisy dot. zawieszenia Rosjan są łagodzone i tamtejsi sportowcy dopuszczani są do rywalizacji na arenie międzynarodowej, tyle że pod neutralną flagą. Na ten moment nic nie wiadomo o potencjalnych zmianach w decyzjach odnośnie piłkarskich klubów i reprezentacji.

