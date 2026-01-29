Była żona Rybusa nagle ogłosiła. Te słowa mówią wszystko

Pozostanie Macieja Rybusa w Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę było wysoce kontrowersyjne. Były reprezentant Polski swoją decyzję argumentował dobrem swojej rodziny. Ostatnie lata swojej zawodowej kariery nie były jednak dla niego korzystne. Grał coraz mniej, a po odejściu z Rubina Kazań zakończyła się jego zawodowa kariera piłkarska.

Inną rzeczą, która w ostatnim czasie się zakończyła, jest małżeństwo Rybusa. Jeszcze w 2024 roku mówiono o kryzysie między byłym piłkarzem a jego żoną, Laną. Małżonka zaprzeczała tym doniesieniom, jednak w grudniu 2025 roku informowaliśmy, że doszło do rozwodu. Pozew wniosła właśnie Lana Bajmatowa.

Rybus pozostaje w Rosji

Od tej pory Maciej Rybus kilkukrotnie pojawiał się w Polsce, między innymi przy okazji świątecznego turnieju "Gwiazdy na Gwiazdkę", który odbył się w Łowiczu - jego rodzinnym mieście. 36-latek opowiadał między innymi, że nie żałuje swoich decyzji, gdyż podejmował je z myślą o rodzinie. Zdradził jednocześnie, że wciąż będzie mieszkał w Rosji ze względu na swoich synów - Roberta i Adriana.

Zarówno Rybus, jak i Bajmatowa zajmują się wychowywaniem swojego potomstwa. Obydwoje chwalą się czasem spędzonym z dziećmi za pomocą mediów społecznościowych. Były piłkarz publikował zdjęcie z rodzinnej wizyty w teatrze, natomiast jego eksmałżonka - nagranie, na którym synowie w magiczny sposób ubierają choinkę.

Była żona Rybusa komentuje

Lana Bajmatowa jest znacznie bardziej aktywna w internecie od 36-latka. Ostatnio podzieliła się na Instagramie zdjęciami z wizyty w moskiewskiej restauracji Maroon. Jest to lokal serwujący dania kuchni krajów Bliskiego Wschodu oraz północy Afryki. W poście można również zobaczyć nagranie zza kierownicy luksusowego Mercedesa. Prowadzenie samochodu przy jednoczesnym korzystaniu z telefonu komórkowego jest zachowaniem wysoce ryzykownym.

Bajmatowa w opisie swojego posta umieściła słowa "Nie spiesz się z przewidywaniami. Otwórz się na nieznane i pozwól zaskoczyć się życiu". Zdaniem internautów jest to nawiązanie do zakończonego niedawno małżeństwa z byłym reprezentantem Polski.

Maciej Rybus na szerokie wody wypłynął jako piłkarz Legii Warszawa. Za granicą reprezentował niemal wyłącznie rosyjskie kluby - grał w Tereku Grozny, stołecznych Lokomotiwie oraz Spartaku, a także w Rubinie Kazań. Przez rok występował też w Olympique Lyon. Po odejściu z Rubina brał udział w amatorskich rozgrywkach Winline Media League.