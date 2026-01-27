Po tej decyzji w Rosji wystrzeliły korki od szampana. Minister Putina ogłasza

Za niespełna miesiąc miną cztery lata od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od tamtej pory zdecydowana większość światowych związków sportowych zawiesiła Rosjan i zabroniła dalszych startów w międzynarodowych imprezach. Ostatnimi czasy coraz częściej przepisy te są łagodzone i sportowcy z tamtejsi dopuszczani są rywalizacji, tyle że pod neutralną flagą. O krok dalej postanowiła jednak pójść Międzynarodowa Unia Pięcioboju Nowoczesnego (UIPM).

Klamka zapadła. Rosjanie wracają "z flagą i hymnem"

We wtorek rosyjski portal Championat.com poinformował, że UIPM zezwoliła Rosjanom na udział w zawodach na takich samych zasadach, jak przed wybuchem wojny. Oznacza to, że nie będą musieli się starać, by uzyskać status "zawodnika neutralnego". Na razie decyzja dotyczy jedynie juniorów.

Pochwalił się nią rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariow. "Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Unii Pięcioboju Nowoczesnego podjął decyzję o umożliwieniu rosyjskim juniorom w grupach wiekowych U-15, U-17 i U-19 rywalizowania pod auspicjami UIPM bez żadnych ograniczeń - w strojach narodowych, z flagą - narodową i hymnem narodowym" - napisał na Telegramie.

Rosjanie znów świętują. "Niezaprzeczalnie pozytywna decyzja"

Nie omieszkał także w triumfalnym tonie skomentować to postanowienie. "To kolejna niezaprzeczalnie pozytywna decyzja na rzecz rosyjskiego sportu i wynik konsekwentnych działań na rzecz ochrony interesów rosyjskich sportowców. Potwierdza ona również, że dialog sportowy stopniowo wraca na konstruktywne tory" - dodał.

Pięciobój nowoczesny to dyscyplina olimpijska, łącząca pięć różnych konkurencji. W trakcie zawodów uczestnicy rywalizują w pływaniu, szermierce, biegu z przeszkodami i biegu przełajowym połączonym ze strzeleniem z pistoletu. Do igrzysk w Paryżu, zamiast biegu z przeszkodami, w programie figurowało jeździectwo - a konkretnie skoki przez przeszkody.