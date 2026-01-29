A jednak! Oficjalnie. Tylu Rosjan i Białorusinów pojedzie na igrzyska

Spór o udział Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwał niemalże do samego początku igrzysk. Ostatecznie reprezentanci państw, które w lutym 2022 roku dokonały zbrojnej inwazji na Ukrainę, będą mogli uczestniczyć w najważniejszych zimowych zawodach czterolecia. Wystąpią tam jednak bez barw narodowych, hymnów, a także pod flagą Indywidualnych Sportowców Neutralnych (AIN).

Dwadzieścia nazwisk. Muszą podpisać specjalny dokument

W przypadku zimowych igrzysk olimpijskich MKOl ponownie zdecydował się na dopuszczenie do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi, co w tych krajach może być uznane jako sukces. Komitet zachował jednak znaczące restrykcje w kwestii ich udziału, które przypominają te z letnich igrzysk w Paryżu. Wówczas w zawodach wzięło udział łącznie 32 Rosjan i Białorusinów. We Włoszech lista składać się będzie z dwudziestu nazwisk. O tym, jak wielki to upadek niech świadczy fakt, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku sam Rosyjski Komitet Olimpijski posłał reprezentację składającą się z 209 sportowców.

Tym razem w walce o medale zobaczymy zaledwie 13 Rosjan. Wystąpią oni w takich konkurencjach jak narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, short track, skialpinizm i łyżwiarstwo szybkie. Z kolei siedmioro Białorusinów będzie rywalizować w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie dowolnym i łyżwiarstwie szybkim.

"Limity startów dla AIN zostały ustalone na podstawie obowiązujących zawodów kwalifikacyjnych oraz szczegółowych wymogów kwalifikacyjnych Międzynarodowych Federacji. Udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 jest uzależniony od przyjęcia przez sportowców indywidualnego zaproszenia oraz podpisania Warunków Uczestnictwa, obowiązujących wszystkich uczestników. Formularz zawiera zobowiązanie do przestrzegania Karty Olimpijskiej, w tym „misji pokojowej Ruchu Olimpijskiego" - można przeczytać na oficjalnej stronie MKOl.