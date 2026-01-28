Powrót na stronę główną

Michniewicz mógł trafić do Rosji. Oto, co mu obiecywali

Gościem podcastu "W stylu Krychowiaka" na antenie radia RMF był były selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. W rozmowie ze swoim podopiecznym z kadry, 55-latek zdradził, że po odejściu z Legii Warszawa mógł objąć jedną z czołowych rosyjskich drużyn. Działacze wybierali między nim a byłym trenerem Norwich. Michniewicz wspomina sposoby, w jakie próbowano przekonać go do pracy w Rosji.
Czesław Michniewicz
'W stylu Krychowiaka'/screen

Czesław Michniewicz w trzygodzinnej rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem, opublikowanej na kanale YouTube RMF Bro, poruszył wiele tematów dotyczących kariery trenerskiej. Długo opowiadał o swojej pracy w reprezentacji, a także o swoich dalszych losach. Wspomniał również o wydarzeniach sprzed czterech lat.

Czesław Michniewicz został zwolniony z Legii w październiku 2021 roku. Było to efektem fatalnego początku sezonu - Wojskowi przegrali aż siedem z pierwszych dziesięciu meczów Ekstraklasy i mieli zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Po ledwie trzech miesiącach Michniewicz objął reprezentację Polski po dezercji Paolo Sousy. A losy szkoleniowca mogły potoczyć się zupełnie inaczej.

Michniewicz mógł pracować w Rosji

- Po pracy w Legii pierwsza rzecz to był telefon z Krasnodaru. Szukali trenera i na krótkiej liście zostałem ja i Daniel Farke - opowiada Michniewicz. Farke w listopadzie 2021 roku odszedł z Norwich, które prowadził przez ponad cztery lata. - Pewnie się domyślasz, kto mógł do mnie stamtąd dzwonić... - zagaił szkoleniowiec. Grzegorz Krychowiak był wówczas piłkarzem Krasnodaru.

- Dyrektor klubu mówił, że po reprezentacji masz tu drogę otwartą. Mówiłem, że przecież u was będzie wojna, a on: nie, wojny nie będzie - opowiada były selekcjoner. Krychowiak wtrącił - Pamiętam, że nam dawali gwarancję, że nie ma takiej możliwości - Mi to samo powiedział - odparł Michniewicz. - Zapraszamy na mecz, przyjedź, jest bezpiecznie, zobaczysz bazę, i tak dalej...

Taką decyzję podjął Krasnodar

Ostatecznie działacze postawili na Daniela Farke. Został on trenerem Krasnodaru w styczniu 2022 roku, ale natychmiast po rosyjskiej inwazji na Ukrainę odszedł z klubu. Niemiec sezon 2022/23 rozpoczął jako trener Borussii Moenchengladbach. Jego kadencja trwała rok. Szybko znalazł pracę w Leeds, które prowadzi do dzisiaj.

Czesław Michniewicz od ponad roku jest bez pracy. Jego ostatnim klubem był marokański FAR Rabat. Objął tę drużynę w lipcu 2024 roku, ale ledwie trzy miesiące później został zwolniony. Jego kadencja w saudyjskim Abha Club była tylko nieco dłuższa i trwała od czerwca do października 2023 roku.

