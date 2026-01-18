Ależ odrodzenie Zielińskiego! Nie do wiary, jak go nazwali

Jeszcze kilka tygodni temu media na Półwyspie Apenińskim rozpisywały się o potencjalnym transferze Piotra Zielińskiego na Wyspy. Prym w tych plotkach wiodło "Calciomercato", które typowało angielskie Leeds United jako niemalże "pewniaka", jeśli chodzi o zatrudnienie pomocnika Interu w zimowym okienku transferowym. Odkąd "Zielu" wskoczył do podstawowego składu zespołu prowadzonego przez Christiana Chivu, a miało to miejsce 3 grudnia 2025 roku, na placu gry od pierwszej minuty nie pojawił się tylko raz - w meczu z Parmą, 7 stycznia.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

Zieliński pewniakiem w Interze

Reprezentant Polski przez ostatnie tygodnie stał się niemalże filarem środka pola w drużynie Interu. Ciężko sobie wyobrazić, by Polaka zabrakło na boisku. Jeśli miałby wejść na boisko z ławki rezerwowych, to można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że na taki ruch zdecydowałby się rumuński szkoleniowiec. Nie inaczej było w sobotnie popołudnie. 31-latek znalazł się w "wyjściowej jedenastce" zespołu z Mediolanu i walnie przyczynił się do pierwszej, a jak się później okazało - jedynej bramki, którą oglądaliśmy na Stadio Friuli, autorstwa Lautaro Martineza.

Renomowany portal ze statystykami, a więc "Sofascore.com" przyznał naszemu rodakowi notę "7,3" za ten występ, gdzie "1" to występ poniżej krytyki, zaś "10" oznacza klasę światową. Wyżej (7,6) oceniony został jedynie występ autora bramki, Lautaro.

Zobacz też: Oficjalnie: Były dyrektor TVP Sport trafił do klubu Ekstraklasy!

Co za słowa o Zielińskim. "Piłkarz sezonu"

Po kolejnym znakomitym występie włoscy fani Nerazzurrich ponownie docenili występ Zielińskiego. Jeden z nich poszedł nawet o krok dalej i "z marszu" wytypował Polaka jako MVP sezonu: "Jak dotąd piłkarz sezonu" - brzmiał komentarz. W tej samej linii swoją opinię utrzymał Mateusz Janiak (Eleven Sports), który tak opisał grę reprezentanta Polski: "Zobaczcie, moi drodzy, jakim podaniem napędza akcję bramkową Interu Piotr Zieliński. Maestro. Najlepszy środkowy pomocnik Nerazzurrich w tym sezonie" - komentował we wpisie na portalu "X.com". W ocenie portalu "Flashscore.com", piłkarz, który 105 razy zakładał w swojej karierze koszulkę z orzełkiem na piersi, zasłużył za te występ na notę "7".

Dzięki sobotniemu zwycięstwu Inter zainkasował kolejne cenne trzy punkty w tabeli rozgrywek Serie A. Ich główny rywal w walce o "Scudetto", a więc AC Milan swój mecz w tej kolejce rozegra w niedzielę 18 stycznia. Na San Siro podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się z Lecce. W przypadku zwycięstwa ich strata do lokalnego rywala wynosić będzie trzy "oczka". Początek spotkania o godzinie 20:45.