Sensacyjny zwrot ws. Szymańskiego?! Zgłasza się słynny klub. To byłby hit

Sebastian Szymański wydaje się być na wylocie z Fenerbahce. Do transferu reprezentanta Polski miałoby dojść jeszcze zimą, a w ostatnim czasie jako najpoważniejszego zainteresowanego wskazywano Stade Rennais, rzekomo wykładające na stół 11 mln euro. Możliwy wydaje się jednak zwrot.

Sebastian Szymański rozchwytywany. Obserwuje go słynny klub

"Real Betis obserwuje Szymańskiego, ponieważ odejście Giovaniego Lo Celso staje się coraz bardziej realne" - czytamy na stronie internetowej dziennikarza Rudy'ego Galettiego. "Hiszpański klub pracuje nad listą potencjalnych następców, a jednym z nazwisk wzbudzających duże zainteresowanie jest (Polak - red.)" - dodano.

W przypadku odejścia 65-krotnego reprezentanta Argentyny jego miejsce mógł zająć 26-latek, który "mógłby dobrze wpasować się do składu Betisu". To ze względu na podobną rolę na boisku, jak również "umiejętności techniczne i inteligencję taktyczną", które mają "pasować do stylu gry" drużyny z La Ligi.

Na tyle Fenerbahce wycenia Sebastiana Szymańskiego

Sam piłkarz "jest otwarty na rozważenie transferu już w styczniu, zwłaszcza jeśli pozwoli mu to zrobić kolejny krok w karierze". Fenerbahce, które jest gotowe rozpatrzeć propozycje innych klubów, oczekuje za piłkarza 10 milionów euro, "co jest kwotą uznawaną za przystępną, biorąc pod uwagę jego wiek i doświadczenie".

W obecnym sezonie Sebastian Szymański w barwach Fenerbahce zaliczył 26 występów i miał po dwie gole oraz asysty. Do drużyny ze Stambułu trafił latem 2023 r., dotychczas rozegrał dla niej 134 mecze, zdobył 22 bramki oraz zanotował 30 asyst. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2027 r.