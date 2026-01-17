Ale im nastrzelał! Lewandowski prawdziwym postrachem

FC Barcelona przystępuje do meczu z Realem Sociedad po serii jedenastu wygranych meczów z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W niedzielę (11 stycznia) podopieczni Hansiego Flicka wywalczyli pierwsze w tym sezonie trofeum, zdobywając Superpuchar Hiszpanii. W finale pokonali Real Madryt 3:2, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Polak ma patent na finały tych rozgrywek, ponieważ grał w czterech takich spotkaniach i zanotował cztery trafienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Lewandowski lubi grać przeciwko Sociedad

Po finale przeciwko "Królewskim" Barcelona pewnie pokonała Racing Santander (2:0) w Pucharze Króla, a teraz zagra z rywalem, z którym dobre wspomnienia ma Lewandowski.

Dotychczas polski napastnik rozegrał osiem spotkań z Realem Sociedad. Strzelił sześć goli. Szczególnie dobrze poradził sobie w debiutanckim sezonie w FC Barcelonie (2022/23). Wówczas w dwóch potyczkach trzy razy trafiał do siatki.

Co istotne, w obecnej kampanii "Lewy" także ukąsił Real Sociedad. W domowym pojedynku przeciwko ekipie z San Sebastian strzelił jednego gola, a "Duma Katalonii" triumfowała 2:1. Tak strzelił gola (od 4:01):

Lewandowski z gorszym wynikiem tylko od Ferrana Torresa

Dotychczas w tym sezonie Lewandowski strzelił dziewięć goli w La Lidze. Jest drugim najlepszym strzelcem FC Barcelony. Wyprzedza go tylko Ferran Torres z jedenastoma trafieniami. Polak pokazuje, że wciąż potrafi być mocnym punktem "Dumy Katalonii".

Teraz przed nim kluczowe miesiące. Walczy bowiem o to, by przekonać działaczy Barcelony do przedłużenia z nim kontraktu na kolejny sezon.

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Gospodarze zajmują 13. miejsce w ligowej tabeli, a mistrzowie Hiszpanii znajdują się na czele.