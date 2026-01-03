Oto co zrobił syn Messiego. Miliony wyświetleń

Leo Messi może czuć się spełniony. Zdobył właściwie wszystko, co do zdobycia było możliwe, zarówno z klubami, w których występował, jak i z reprezentacją. Już wkrótce stanie do obrony tytułu mistrza świata z Argentyną. Wywalczył też wiele indywidualnych nagród, z czego najważniejsza jest Złota Piłka. Zgarnął ich aż osiem, zdecydowanie najwięcej w historii. I choć ma już niemal 39 lat na karku, to wciąż zachwyca akcjami, golami, dryblingami. Widać, że uczy się od niego syn, Mateo. Poszedł w ślady taty i rozpoczął przygodę z futbolem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lech świętował mistrzostwo. "Piłem alkohol z Robertem Lewandowskim"

Co za gol syna Leo Messiego!

Mateo Messi występuje na co dzień w młodzieżowej drużynie Interu Miami. Zdobył już dla niej kilka widowiskowych goli. Sieć podbijają najczęściej te z przewrotki, a ma ich na koncie całkiem sporo. I dołożył do dorobku kolejną.

Na X pojawiło się nagranie z jednego z meczów. Inter napierał na bramkę rywali, ale bezskutecznie. I wtedy do akcji wkroczył 10-letni syn Messiego. Otrzymał dośrodkowanie kilka metrów przed bramką i złożył się do strzału. Odwrócił się tyłem i skierował piłkę do siatki po przewrotce. Ta zaskoczyła golkipera i wpadła między słupki. Wideo podbija sieć. Na X odtworzono je już ponad 1,6 mln razy, a dodano kilkanaście godzin temu.

Internauci zachwyceni talentem Mateo Messiego

"Ma to w genach", "Zdobył już więcej bramek z przewrotki niż jego ojciec", "Jeśli synowie Messiego poświęcą się piłce nożnej, tak jak ich tata, Argentyna będzie miała co najmniej trzy kolejne mistrzostwa świata", "Już należy mu się Złota Piłka", "Cóż za fantastyczny gol" - zachwycali się internauci.

Zobacz też: Są nowe wieści ws. zdrowia Jakuba Modera.

Jak widać, genów nie da się oszukać. Być może w przyszłości Mateo wejdzie na ten sam poziom, co legenda FC Barcelony. Z pewnością będzie miał jeszcze sporo okazji, by podpatrywać ojca. Ten niedawno przedłużył kontrakt z Interem Miami i pozostanie na placu gry przynajmniej do końca grudnia 2028. Kolejny sezon MLS rozpocznie już pod koniec lutego. Wówczas Inter będzie bronił mistrzostwa, pierwszego w historii.