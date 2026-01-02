Tym związkiem żyją całe Niemcy. Zdjęcie Polki niesie się po świecie

Za Natalią Padillą-Bidas udany rok. Polka na stałe zapisała się na kartach historii, zdobywając pierwszą bramkę dla kobiecej reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy.

Urodzona w hiszpańskiej Marbelli skrzydłowa wróciła do Bayernu Monachium po dwóch latach spędzonych na wypożyczeniach w 1.FC Koeln i Sevilli. Jak się okazało, to właśnie w niemieckiej drużynie znalazła miłość.

"Patrzą na siebie z wyraźną czułością". Niemieckie media trąbią o związku Polki

Od dłuższego czasu 49-krotna reprezentantka Polski publikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z koleżanką z drużyny, Leną Oberdorf. Ostatnia wspólna fotografia jedna obiegła niemieckie media, które są już pewne relacji, jaka łączy obie zawodniczki.

"Na zdjęciu piłkarki patrzą na siebie z wyraźną czułością - najwyraźniej tuż przed pocałunkiem. Poza nie pozostawia wątpliwości: są razem!" - pisze niemiecki "Bild", odwołując się do fotografii, która pojawiła się na relacjach Polki i Niemki na Instagramie.

"Do zdjęcia dołączono romantyczny utwór "Te regalo" (z hiszpańskiego: daję ci) majorskiego piosenkarza Rels B, w którym padają słowa: "Przyszłaś do mojego życia i dałaś mi najlepszą wersję mnie. Nie boję się powiedzieć światu, że cię kocham" - czytamy.

"Bild" podkreśla również, że to nie pierwszy związek w szatni Bayernu Monachium. Wcześniej, bo już w 2014 roku, parą zostały Pernille Harder oraz Magdalena Eriksson. Teraz w ich ślady poszły młodsze koleżanki.

Oberdorf szczęśliwa z obecności Padilli-Bidas. Już się nie kryją

Niemiecki dziennik wskazał, że szczególnie dla 24-letniej Niemki związek z o rok młodszą reprezentantką Polski może być niezwykle ważnym wsparciem. Oberdorf bowiem zmaga się z poważną kontuzją - w październiku ubiegłego roku po raz drugi w karierze zerwała więzadła krzyżowe.

"Merkur.de" przypomina, że niemiecka piłkarka ujawniła swoją orientację seksualną w 2023 roku. "Swoim wzruszającym noworocznym wpisem para wysyła wyraźny sygnał: mimo sportowych niepowodzeń obie odnalazły wielką miłość. Podczas gdy Oberdorf pracuje nad powrotem do gry, Padilla-Bidas wspiera zespół na boisku - to idealne połączenie prywatnego szczęścia i sportowych ambicji" - czytamy.

We wpisie podsumowującym ubiegły rok z kolei reprezentantka Niemiec napisała: "Zaczynam 2026 rok z właściwymi ludźmi (i zwierzętami) u swojego boku i jestem za to dozgonnie wdzięczna". Padilla-Bidas z kolei skomentowała słowa partnerki słowami: "moja miłość" z dodaną emotikoną żółtego serca.

