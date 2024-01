Raz, dwa, trzy! Syn Messiego pokazał, co potrafi [WDIEO]

Bez wahania można stwierdzić, że Lionel Messi jest już po drugiej stronie rzeki, jeśli chodzi o piłkarską karierę. Po wielu latach spędzonych w Barcelonie i nieudanej przygodzie w Paris Saint-Germain 36-latek na koniec profesjonalnej kariery wybrał się do Interu Miami, gdzie na zasadzie wolnego transferu trafił w lipcu 2023 roku. Przygodę z futbolem w Stanach Zjednoczonych rozpoczął przy okazji jego syn Mateo.

Syn Messiego rośnie na gwiazdę. Te gole mówią same za siebie

Mateo Messi to "środkowy" syn Argentyńczyka, który urodził się 11 września 2015 roku. Obecnie ośmiolatek występuje w młodzieżowym zespole Interu Miami. W okresie Świąt Bożego Narodzenia Mateo podczas jednego z turniejów popisał się kapitalną przewrotką, zadziwiając cały piłkarski świat. Bramkarz nie miał żadnych szans.

Okazuje się, że błysk geniuszu syna Messiego nie był jednorazowy. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych prawdziwą furorę robi wideo pokazujące hat-tricka, którego ośmiolatek zdobył w barwach akademii klubu z Miami. Pierwszą z bramek Mateo strzelił po precyzyjnym uderzeniu na dalszy słupek, nie dając szans golkiperowi rywali. Jego ojciec zdobywał mnóstwo takich goli, z tym że uderzał nie z prawej, a z lewej nogi.

Przy drugim trafieniu Mateo Messi popisał się już umiejętnościami technicznymi i chłodną głową. Ośmiolatek efektownie zatrzymał piłkę przed strzałem, a następnie skierował ją do siatki. Hat-tricka skompletował po doskonałym przyjęciu i płaskim strzale z bliskiej odległości. Takiego opanowania futbolówki nie powstydziłby się sam Lionel Messi. Jak widać, genów nie da się oszukać. Być może w przyszłości syn 35-latka wejdzie na ten sam poziom, co legenda FC Barcelony.

Za to dorosła drużyna Interu Miami z Argentyńczykiem w składzie wróci do gry 20 stycznia. Klub Davida Beckhama rozpocznie przygotowania do nowego sezonu MLS od towarzyskiego meczu z Salwadorem.