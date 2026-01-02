Powrót na stronę główną

Media: Jagiellonia finalizuje transfer trenera z klubu Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok poszerzy swój sztab szkoleniowy. Zdaniem dziennikarza TVP3 Kielce, Mateusza Żelaznego, białostocki klub zasili były pracownik Korony Kielce, Martin Bielec, który pełnić będzie funkcję trenera przygotowania motorycznego.
fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Piłkarze Jagiellonii Białystok zakończyli rok 2025 w dobrych nastrojach. "Duma Podlasia" po raz pierwszy w historii zagrała w ćwierćfinale Ligi Konferencji, zdobyła Superpuchar Polski, a w obecnym sezonie znów udanie rywalizuje w europejskich pucharach i na boiskach Ekstraklasy.

Dwóch nowych członków sztabu szkoleniowego. Jagiellonia dopięła swego

Przygotowania do rundy wiosennej Białostoczanie rozpoczną już w czwartek 8 stycznia. Klub pracuje nad wzmocnieniem sztabu szkoleniowego, który będzie wspierać Adriana Siemieńca w walce o mistrzostwo Polski. Już w grudniu docierały do nas informacje o nowym asystencie, który zastąpi na stanowisku Rafała Grzyba.

Jak poinformował wówczas Piotr Koźminśki, dziennikarz portalu "Goal.pl", niebawem do grona współpracowników Siemieńca dołączy były piłkarz "Jagi", Hermes, który w zespole z Podlasia występował w latach 2008-2011. Teraz te doniesienia potwierdził dziennikarz TVP3 Kielce, Mateusz Żelazny. Według jego informacji, Jagiellonię zasili także jeszcze jeden trener.

- Jagiellonia dopięła swego. Martin Bielec ląduje w Białymstoku - napisał Żelazny na portalu X. To trener przygotowania fizycznego, który w piątek 2 stycznia rozstał się z Koroną Kielce.

"Duma Podlasia" wróci do gry na polskich boiskach w sobotę 31 stycznia. Rywalem mistrzów Polski z 2024 roku będzie Widzew Łódź. Początek meczu zaplanowano na godz. 17:30. W lutym z kolei Białostoczanie zmierzą się w fazie play-off Ligi Konferencji z włoską Fiorentiną lub chorwacką Rijeką. Losowanie odbędzie się 16 stycznia.

