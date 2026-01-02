Piłkarze Jagiellonii Białystok zakończyli rok 2025 w dobrych nastrojach. "Duma Podlasia" po raz pierwszy w historii zagrała w ćwierćfinale Ligi Konferencji, zdobyła Superpuchar Polski, a w obecnym sezonie znów udanie rywalizuje w europejskich pucharach i na boiskach Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Dwóch nowych członków sztabu szkoleniowego. Jagiellonia dopięła swego

Przygotowania do rundy wiosennej Białostoczanie rozpoczną już w czwartek 8 stycznia. Klub pracuje nad wzmocnieniem sztabu szkoleniowego, który będzie wspierać Adriana Siemieńca w walce o mistrzostwo Polski. Już w grudniu docierały do nas informacje o nowym asystencie, który zastąpi na stanowisku Rafała Grzyba.

Jak poinformował wówczas Piotr Koźminśki, dziennikarz portalu "Goal.pl", niebawem do grona współpracowników Siemieńca dołączy były piłkarz "Jagi", Hermes, który w zespole z Podlasia występował w latach 2008-2011. Teraz te doniesienia potwierdził dziennikarz TVP3 Kielce, Mateusz Żelazny. Według jego informacji, Jagiellonię zasili także jeszcze jeden trener.

- Jagiellonia dopięła swego. Martin Bielec ląduje w Białymstoku - napisał Żelazny na portalu X. To trener przygotowania fizycznego, który w piątek 2 stycznia rozstał się z Koroną Kielce.

"Duma Podlasia" wróci do gry na polskich boiskach w sobotę 31 stycznia. Rywalem mistrzów Polski z 2024 roku będzie Widzew Łódź. Początek meczu zaplanowano na godz. 17:30. W lutym z kolei Białostoczanie zmierzą się w fazie play-off Ligi Konferencji z włoską Fiorentiną lub chorwacką Rijeką. Losowanie odbędzie się 16 stycznia.

Zobacz też: Leśnodorski ogłosił, co czeka Legię z Papszunem