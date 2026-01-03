Anglicy oszaleli na punkcie Casha! "Ale ma sezon!"

Obecnie mało kto o tym pamięta, ale Aston Villa w nie najlepszym stylu rozpoczęła rozgrywki 2025/2026. W pierwszych czterech meczach w Premier League nie zdołała strzelić nawet jednego gola. Unai Emery znalazł jednak sposób, żeby poprawić grę swojego zespołu. Od dłuższego czasu ekipa z Birmingham jest obok Arsenalu najlepiej punktującą w Anglii.

Tak Anglicy ocenili Casha. Same pochwały

W sobotnim spotkaniu z Nottingham Forest podopieczni Emery'ego chcieli udowodnić, że dalej są w wysokiej formie. I dokładnie to zrobili. Na własnym boisku pewnie pokonali Nottingham Forest 3:1. Bramki dla Aston Villi strzelali Ollie Watkins oraz John McGinn (dwie), który w 49. minucie wykorzystał podanie Matty'ego Casha. Polski piłkarz udanie wrócił do pierwszej jedenastki Aston Villi. W poprzedniej kolejce z Arsenalem pauzował bowiem z powodu przekroczenia limitu żółtych kartek.

Postawą Casha zachwycony był portal "birminghammail.co.uk". Ocenił go na "siódemkę" w skali 1-10, a także dodał: "Cash posłał intrygujące dośrodkowanie z lewej nogi w 28. minucie, ale nikt go wówczas nie wykorzystał. W drugiej połowie zanotował jednak drugą asystę w trwających rozgrywkach. Ale ma sezon!" - piszą Brytyjczycy.

Portal "birminghamworld.uk" ocenił Polaka jeszcze wyżej, bo na "ósemkę". "Powrócił do pierwszej jedenastki po zawieszeniu i zanotował dobry występ, uważnie pilnując skrzydłowego Forest Hutchinsona przez większość spotkania. Zanotował też asystę przy pierwszej bramce McGinna. Do tego posłał kilka innych groźnych podań" - czytamy.

Czytelnicy słynnego "BBC" tymczasem oceniło Casha na 7.65. W zespole Aston Villi lepiej wypadli tylko Youri Tielemans, Boubacar Kamara oraz strzelcy bramek.

Kolejne spotkanie Aston Villa rozegra 7 stycznia. Rywalem ekipy Casha będzie Crystal Palace.