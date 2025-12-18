Przed Rakowem Częstochowa ostatni mecz fazy ligowej Ligi Konferencji. "Medaliki" zmierzą się na Cyprze z Omonią Nikozja, wiceliderem cypryjskiej ekstraklasy. Zespół Mariusza Stępińskiego i Mateusza Musiałowskiego również gra o awans - po pięciu kolejkach Omonia ma na koncie osiem punktów i celuje w utrzymanie lokaty w TOP 24.

Raków powalczy o wygranie fazy ligowej?

Raków w tej edycji Ligi Konferencji to zdecydowanie najlepsza polska drużyna. Podopieczni Marka Papszuna na inaugurację pokonała rumuńską Universitateą Craiova (2:0) po bramkach Tomasza Pieńki i Oskara Repki. Następnie "Medaliki" wywalczyły remis na trudnym terenie w meczu przeciwko Sigmie Ołomuniec (1:1).

Przed listopadową przerwą na kadrę zespół z Częstochowy czekał kolejny wyjazd do Czech - tym razem na spotkanie utytułowaną Spartą Praga. Tam ekipa "Medalików" ponownie stanęła na wysokości zadania i wywiozła z państwa naszych południowych sąsiadów jeden punkt (0:0).

Na koniec listopada lekcję futbolu od mistrzów Polski z 2023 roku dostał austriacki Rapid Wiedeń, który po raz kolejny poległ nad Wisłą w tym sezonie Ligi Konferencji - w Częstochowie przegrali takim samym rezultatem, jak z Lechem w Poznaniu - 4:1. Prawdziwy koncert zafundował wówczas Lamine Diaby-Fadiga, który popisał się hat-trickiem.

Przed tygodniem Raków potwierdził, że celuje w czołową ósemkę fazy ligowej i nie zamierza grać w play-offach. Częstochowianie wygrali 1:0 z bośniackim Zrinjskim Mostar po trafieniu Jonatana Brauta Brunesa z rzutu karnego. Tym samym na koncie "Medalików" widnieje 11 punktów, a przed czwartkowymi meczami piłkarze Marka Papszuna zajmują 3. miejsce w tabeli LK. Wygrana nad Omonią Nikozja może dać nawet awans z pierwszej lokaty.

Liga Konferencji. Kiedy gra Raków? O której dzisiaj gra Raków? Gdzie obejrzeć mecz Omonia Nikozja - Raków Częstochowa? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Omonia Nikozja - Raków Częstochowa zostanie rozegrany w czwartek 18 grudnia o godz. 21:00. Transmisję TV przeprowadzi Polsat Sport Extra 2 (kanał płatny) lub w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

