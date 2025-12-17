Klub Ekstraklasy zaczął transferową ofensywę. Gracz wprost z Ligi Mistrzów

Widzew wdraża w życie swoje mocarstwowe plany. Mówi się o kilku potężnych transferach, na które Robert Dobrzycki może wyłożyć nawet 10 milionów euro. Sprowadzony już został Christopher Cheng, ściągnięty do Łodzi z norweskiego Sandefjord. Teraz ogłoszono kolejny transfer.

Łódzki klub planuje kolejne poważne wzmocnienia. Wczoraj poinformowano, że piłkarzem Widzewa zostanie reprezentant Ghany Osman Bukari. Skrzydłowy amerykańskiego Austin FC ma kosztować aż pięć milionów euro. Wielkie środki Robert Dobrzycki, właściciel klubu, ma przeznaczyć też na wzmocnienie defensywy. Na nowego środkowego obrońcę Widzew może przeznaczyć nawet dwa miliony euro.

Widzew Łódź ogłasza hitowy transfer. Prosto z Ligi Mistrzów

Ledwie dwa dni temu pojawiły się informacje o zainteresowaniu Widzewa Łódź piłkarzem FC Kopenhagi. Tymczasem w środę o godzinie 19:10 kibice łódzkiego klubu otrzymali cudowne wieści. Nowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Igora Jovicevicia został Lukas Lerager. 32-latek trafi do Widzewa na zasadzie wolnego transferu z FC Kopenhagi - jesienią w tym klubie zagrał pięć meczów w Lidze Mistrzów.

Lerager jest doświadczonym piłkarzem, grającym na pozycji pomocnika. W bieżącym sezonie Lerager wystąpił w 32 spotkaniach. W swojej karierze Duńczyk występował też w belgijskim Zulte Waregem, francuskim Bordeaux oraz włoskiej Genoi. 10-krotnie wystąpił w reprezentacji Danii, znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w 2018 roku. Wszedł z ławki na kończące fazę grupową spotkanie z Francją.

Widzew Łódź wierzy w Leragera

W komunikacie klubu można przeczytać słowa Dariusza Adamczuka, pełnomocnika Zarządu ds. sportu: "Bardzo cieszymy się z faktu, że do drużyny dołącza piłkarz o takiej renomie. Lukas Lerager przez ostatnie lata był bardzo ważnym zawodnikiem zespołu regularnie sięgającego po Mistrzostwo Danii, w przeszłości z powodzeniem występował w Ligue 1 czy Serie A. Wierzymy w to, że Lukas da Widzewowi zarówno olbrzymią dawkę umiejętności, jak i niezbędnego doświadczenia".

Lukas Lerager podpisał z Widzewem umowę do czerwca 2028 roku. W kontrakcie znajduje się klauzula przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.