Ależ wieści. Lewandowski wydzwaniał po byłych kadrowiczach. Oto powód

Kings League podbija świat. Federacja założona przez Gerarda Pique organizuje rozgrywki drużyn siedmioosobowych. Udział w nich biorą wielkie sławy - jeżeli nie w roli boiskowej, to jako kapitanowie drużyn. Wśród nich znajdują się między innymi Lamine Yamal czy Iker Casillas.

Rozgrywki odbywają się w wielu krajach, a federacja organizuje też turnieje międzynarodowe. Już w styczniu w Brazylii rozpocznie się Kings World Cup Nations, w której zmierzą się reprezentacje 24 państw. Wśród nich pojawią się Polacy, których do walki poprowadzą Robert Lewandowski oraz Piotr "izak" Skowyrski.

Robert Lewandowski dzwonił do byłych reprezentantów Polski

W programie "Misja Sport" influencer i komentator Piotr "izak" Skowyrski opowiedział dziennikarzom Przeglądu Sportowego o tym, jak wyglądał proces selekcji - Kiedy zostałem wybrany kapitanem, to ja to sobie wyobrażałem tak: Robert Lewandowski ma kontakty, to zaraz zadzwoni do Łukasza Piszczka, Kuby Błaszczykowskiego... Wyobrażałem sobie, że gramy w półfinale z Portugalią, i wchodzi Błaszczykowski strzelić karnego, ale no niestety...

- Faktycznie Robert dzwonił i zapraszał byłych reprezentantów Polski, ale oni mają też swoje życie, niektórzy mają też jakieś zawirowania ze zdrowiem. Niestety, nie każdy mógł wziąć udział. Tego marzenia z karnym Błaszczykowskiego niestety nie spełnię, chociaż kto wie? Może w przyszłości - kontynuował popularny streamer. Ostatecznie w kadrze na Kings World Cup Nations nie znajdzie się ani Piszczek, ani Błaszczykowski. W składzie można znaleźć kilka znanych nazwisk.

Robert Lewandowski wysłał powołania

Polska w grupie C zmierzy się z Algierią, Francją oraz Włochami. Tytułu bronią gospodarze imprezy. Brazylijczycy przed rokiem pokonali w finale Kolumbię. Na Kings World Cup Nations wystąpią m.in. 26-krotny reprezentant Polski Roger Guerreiro czy też świeżo upieczeni mistrzowie świata w socca z Norbertem Jaszczakiem na czele.

Skład reprezentacji Polski na Kings World Cup Nations: