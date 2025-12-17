Powrót na stronę główną

Ależ wieści. Lewandowski wydzwaniał po byłych kadrowiczach. Oto powód

Robert Lewandowski w ostatnim czasie kontaktował się z wieloma byłymi reprezentantami Polski. Powód był prosty i zdradził go Piotr "izak" Skowyrski. Obaj panowie są kapitanami drużyny na Kings World Cup Nations. Turniej siedmioosobowej piłki nożnej, organizowany przez Gerarda Pique, przyciąga mnóstwo znanych nazwisk ze świata piłki. Na apel 37-latka odpowiedział jednak tylko jeden były kadrowicz.
Robert Lewandowski
Kings League podbija świat. Federacja założona przez Gerarda Pique organizuje rozgrywki drużyn siedmioosobowych. Udział w nich biorą wielkie sławy - jeżeli nie w roli boiskowej, to jako kapitanowie drużyn. Wśród nich znajdują się między innymi Lamine Yamal czy Iker Casillas.

Rozgrywki odbywają się w wielu krajach, a federacja organizuje też turnieje międzynarodowe. Już w styczniu w Brazylii rozpocznie się Kings World Cup Nations, w której zmierzą się reprezentacje 24 państw. Wśród nich pojawią się Polacy, których do walki poprowadzą Robert Lewandowski oraz Piotr "izak" Skowyrski.

Robert Lewandowski dzwonił do byłych reprezentantów Polski

W programie "Misja Sport" influencer i komentator Piotr "izak" Skowyrski opowiedział dziennikarzom Przeglądu Sportowego o tym, jak wyglądał proces selekcji - Kiedy zostałem wybrany kapitanem, to ja to sobie wyobrażałem tak: Robert Lewandowski ma kontakty, to zaraz zadzwoni do Łukasza Piszczka, Kuby Błaszczykowskiego... Wyobrażałem sobie, że gramy w półfinale z Portugalią, i wchodzi Błaszczykowski strzelić karnego, ale no niestety... 

- Faktycznie Robert dzwonił i zapraszał byłych reprezentantów Polski, ale oni mają też swoje życie, niektórzy mają też jakieś zawirowania ze zdrowiem. Niestety, nie każdy mógł wziąć udział. Tego marzenia z karnym Błaszczykowskiego niestety nie spełnię, chociaż kto wie? Może w przyszłości - kontynuował popularny streamer. Ostatecznie w kadrze na Kings World Cup Nations nie znajdzie się ani Piszczek, ani Błaszczykowski. W składzie można znaleźć kilka znanych nazwisk.

Robert Lewandowski wysłał powołania

Polska w grupie C zmierzy się z Algierią, Francją oraz Włochami. Tytułu bronią gospodarze imprezy. Brazylijczycy przed rokiem pokonali w finale Kolumbię. Na Kings World Cup Nations wystąpią m.in. 26-krotny reprezentant Polski Roger Guerreiro czy też świeżo upieczeni mistrzowie świata w socca z Norbertem Jaszczakiem na czele.

Skład reprezentacji Polski na Kings World Cup Nations:

  • Karol Bienias, Bartłomiej Dębicki, Roger Guerreiro, Jakub Hat, Norbert Jaszczak, Kamil Kucharski, Dawid Linca, Dominik Środa, Julien Tadrowski, Patryk Zapała, Oliver Zaręba, Dawid Ziobro, tajemniczy piłkarz
  • Trener: Klaudiusz Hirsch
  • Kapitanowie: Robert Lewandowski, Piotr "Izak" Skowyrski

