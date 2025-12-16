Borek ujawnia. TVP przejmie prawa do transmisji prestiżowych rozgrywek

Od wtorku stacja Eleven Sports transmituje mecze rozgrywane w ramach Pucharu Króla. Hiszpańskie rozgrywki dołączyły tym samym do Pucharu Niemiec, który również transmitowany jest przez tę samą stację. Puchar Włoch z kolei można obserwować na kanałach Polsatu Sport.

Puchar Anglii wraca do łask. Mateusz Borek poinformował

Jak poinformował w Kanale Sportowym Mateusz Borek, również Puchar Anglii ma znaleźć nowy dom w świecie polskich stacji telewizyjnych. Jego zdaniem negocjacje w sprawie wykupu praw transmisyjnych do FA Cup są już na ostatniej prostej.

- Myślę, że za chwilę Puchar Anglii będzie dostępny na polskim rynku, konkretnie w TVP Sport - zdradził komentator sportowy.

Rozgrywki pucharowe na Wyspach Brytyjskich już się rozpoczęły. Dla TVP pozyskanie tych praw byłoby kolejną świetną informacją. Stacja transmituje wszystkie spotkania STS Pucharu Polski, Betclic 1. Ligi oraz Betclic 2. Ligi. Do tego mecze reprezentacji Polski, Ligi Mistrzów czy od niedawna Pucharu Portugalii.

Puchar Anglii wcześniej transmitowany był w Eleven Sports. Stacja posiadała prawa od 2015 do 2024 roku. W ostatnim sezonie polscy kibice nie mogli obserwować zmagań o FA Cup u żadnego z polskich nadawców.