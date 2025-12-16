Reprezentant Polski na ratunek zasłużonemu klubowi. Szorują po dnie

Przemysław Wiśniewski to jedno z największych odkryć w reprezentacji Polski trenera Jana Urbana. Szkoleniowiec od samego początku i meczu z Holandią (1:1) w Rotterdamie odważnie postawił na środkowego obrońcę, a ten, szczególnie w pierwszych meczach, odwdzięczył mu się świetną grą. Gorzej wygląda sytuacja klubowa Wiśniewskiego. Polak gra aktualnie w Spezii, która walczy o utrzymanie w Serie B. Sporo wskazuje jednak na to, że obrońca może niedługo opuścić ten klub.

Przemysław Wiśniewski może trafić do Fiorentiny

Według informacji włoskiego dziennika "Il Secolo XIX" zainteresowana sprowadzeniem Przemysława Wiśniewskiego miałaby być Fiorentina. Zasłużona włoska marka rozgrywa fatalny sezon. Drużyna z Florencji znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli, z aż ośmioma punktami straty, do bezpiecznej 17. pozycji.

Zespół z pewnością będzie potrzebować wzmocnień w zimowym okienku transferowym, jednym z nich miałby być właśnie Wiśniewski. "Jeden z dwóch agentów piłkarza jest wkrótce spodziewany we Włoszech i ma się spotkać z władzami Fiorentiny" - czytamy.

Wiśniewski jest ceniony przez trenera Vanolego

Zainteresowanie klubu z Florencji nie jest przypadkowe. Od nieco ponad miesiąca szkoleniowcem klubu jest Paolo Vanoli, który trenował Wiśniewskiego w Venezii. Pewien problem stanowi jednak przyszłość Włocha. Odkąd doświadczony trener objął stery w zespole, Fiorentina wygrała tylko jeden mecz, w Lidze Konferencji z Dynamem Kijów. W lidze zdobyła zaledwie dwa punkty, a obecnie ma za sobą serię trzech porażek z rzędu. To wszystko sprawia, że mimo krótkiego stażu w klubie Vanoli ma niewielki kredyt zaufania.

Wiśniewski od lat występuje na włoskich boiskach

Przemysław Wiśniewski trafił do Włoch w 2022 roku z Górnika Zabrze. Defensor występował już w Serie A, jednak w 2023 roku spadł z Spezią na drugi poziom rozgrywkowy, gdzie występuje do dziś.

Środkowy obrońca od momentu objęcia reprezentacji Polski przez Jana Urbana zagrał w narodowych barwach 5-krotnie. Dla Spezii w tym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach ligowych, oraz jednym, meczu Pucharu Włoch.