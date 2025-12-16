Transferowy rekord Ekstraklasy! Wiadomo, za kogo Widzew zapłaci 5 mln euro

Jako pierwszy o możliwości pobicia przez Widzew rekordu informował Radosław Majdan. Były reprezentant Polski był wręcz przekonany, że lada chwila łodzianie wydadzą na jednego piłkarza aż 5 milionów euro. Nie ujawnił, o kogo dokładnie chodzi. Powiedział jedynie, iż będzie to zawodnik, najlepiej czujący się na pozycji prawoskrzydłowego. Najnowsze doniesienia w sprawie wskazują, że Majdan miał rację.

Widzew pokazuje finansową moc. Padnie rekord!

Szymon Janczyk z portalu Weszło poinformował, iż nowym nabytkiem łodzian będzie najpewniej skrzydłowy Osman Bukari z amerykańskiego Austin FC. Niespełna godzinę później tę samą informację potwierdził Tomasz Włodarczyk. Cała sprawa długo była objęta tajemnicą i to stopnia najwyższego. Ghańczyk przeszedł nawet testy medyczne w innym mieście oraz pod zmienionym nazwiskiem, by sprawa nie przedostała się za szybko do mediów. Tak czy inaczej, jest o krok od podpisania kontraktu z klubem.

CV Bukariego robi wrażenie i wydaje się jak najbardziej godne rekordowego transferu w historii Ekstraklasy. Ghańczyk ma w nim m.in. grę w Ligue 1 w Nantes (24 mecze, 2 gole, 4 asysty) oraz w Crvenej zvezdzie Belgrad. W serbskich barwach występował w Lidze Mistrzów w sezonie 2023/24. Jego zespół zdobył tylko punkt w grupie z Manchesterem City, Young Boys Berno oraz RB Lipsk, ale on sam w sześciu meczach strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Trafił do siatki na samym Etihad Stadium w Manchesterze, pokonując Edersona w przegranym 1:3 spotkaniu. Z kolei w sezonie 2025 w barwach Austin FC zagrał w 39 spotkaniach, co okrasił pięcioma golami oraz sześcioma asystami. Dla reprezentacji Ghany rozegrał na razie 19 spotkań, w tym m.in. na mundialu w Katarze w 2022 roku, gdzie strzelił gola Portugalii.

Widzew wysyła tym samym mocny sygnał ligowym rywalom. Jesień była dla nich nieudana, zdobyli tylko 20 punktów w osiemnastu meczach. Jednak pół ligi może powiedzieć o sobie coś podobnego. Łodzianie tracą tylko 9 punktów do dającego europejskie puchary czwartego miejsca, a do lidera 10. Wiosną jeszcze wszystko w tabeli może zrobić fikołka i stanąć na głowie.