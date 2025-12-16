W 2016 roku FIFA po raz pierwszy zorganizowała galę nagród FIFA The Best. Światowa federacja sama - bez współpracy z "France Football", jak miało to niegdyś miejsce - wyróżnia zawodników. W 2020 i 2021 roku najlepszym piłkarzem świata okrzyknięto Roberta Lewandowskiego. W tym roku nagroda przypadła w udziale Ousmane'owi Dembele. To wybór, który nie wzbudza kontrowersji - w przeciwieństwie do innego. Wiele uwagi poświęcono bowiem najlepszej XI roku.

Raphinha pominięty w nagrodach FIFA. "Hańbiąca sprawa"

W bramce Gianluigi Donnarumma, a w obronie kwartet: Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes. Wśród pomocników czwórka: Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha i Pedri, a duet atakujących: Lamine Yamal i Ousmane Dembele. Tak wygląda zaprezentowana przez FIFA najlepsza drużyna roku.

Łatwo spostrzec, że brakuje w niej jednego z piłkarzy, który - zdaniem wielu - był jednym z kandydatów do wygrania Złotej Piłki. Mowa o Raphinhi. Brak Brazylijczyka zdominował komentarze dotyczące ogłoszonej jedenastki.

"Raphinha nie został włączony do drużyny FIFA Best XI. To jest hańba" - napisał na portalu X profil The Screenshot Lad.

"Pominięto Raphinhę z listy nominowanych do nagrody The Best. Niewiarygodne, jaka to hańbiąca sprawa" - dodaje profil Barca News Brasil.

Portal ESPN na swoim koncie na portalu X wypisał wszystkie sukcesy Raphinhi. Zauważył, że Brazylijczyk rozegrał 64 mecze, w których zanotował 38 gole i 24 asysty. Do tego zdobył hat-tricka w meczu z Bayernem Monachium, a na niwie klubowej sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

"Piąte miejsce w Złotej Piłce i brak miejsca w The Best FIFA XI i FIFPRO World 11 dla Raphinhi po takim sezonie" - napisał w komentarzu, opatrującym powyższe statystyki.

Oburzenia nie kryje profil Barca Universal, który w lakoniczny sposób napisał: "Świat piłki nożnej naprawdę nienawidzi Raphinhi" - napisano.

W trwającym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, skrzydłowy brazylijskiej kadry rozegrał 13 meczów. Zdobył w nich sześć goli i zaliczył trzy asysty.