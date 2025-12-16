Lewandowski zdecydował. Oto jego głosy w FIFA The Best. Ewenement

Gala FIFA The Best organizowana jest od 2016 r. Plebiscyt został utworzony po zakończeniu współpracy światowej federacji piłkarskiej z "France Football" przy gali Złotej Piłki. FIFA wręcza nagrody m.in. dla najlepszych piłkarzy i piłkarek, wybiera najładniejszą bramkę roku kalendarzowego, a także najlepszego bramkarza i bramkarkę oraz trenera i trenerkę.

Ousmane Dembele z kolejną nagrodą. Oni byli najlepsi w FIFA The Best

W tym roku najlepszym zawodnikiem wybrano triumfatora Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, Ousmane'a Dembele. Francuz tym samym sięgnął po drugą nagrodę indywidualną za rok 2025, gdyż wcześniej został wyróżniony Złotą Piłką.

Najlepszym bramkarzem wybrano Gianluigiego Donnarummę, który większość roku spędził w barwach PSG, ale w letnim okienku transferowym przeniósł się do Manchesteru City. Włoch utrzymał wysoką dyspozycję i triumfował nad resztą stawki.

Trenerem roku nie mógł zostać nikt inny, niż Luis Enrique. Hiszpański szkoleniowiec poprowadził Paris Saint-Germain do pierwszego w historii klubu triumfu w Lidze Mistrzów i zapisał się złotymi zgłoskami w sercach kibiców z Paryża.

Wiemy, jak głosował Robert Lewandowski w FIFA The Best. Lojalność Polaka

W tych kategoriach głosują kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji zrzeszonych w FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do światowej federacji oraz kibice (każdy po 25 proc.). Wiemy już, jak głosował Robert Lewandowski. Wybory Polaka mogą zaskakiwać.

Jeśli chodzi o wybór najlepszego piłkarza, "Lewy" nie umieścił w swojej trójce ostatecznego zwycięzcy. Zamiast Dembele postawił na swoich klubowych kolegów z FC Barcelony - na trzecim miejscu umieścił Pedriego, na drugim Raphinhę, a na pierwszym Lamine'a Yamala.

Podobną lojalnością Lewandowski kierował się przy wyborze najlepszego golkipera mijającego roku - na dwóch pierwszych miejscach umieścił Wojciecha Szczęsnego, z którym razem występuje w katalońskim klubie, a także byłego kolegę z Bayernu Monachium - Manuela Neuera. Trójkę zamknął triumfator w tej kategorii, Donnarumma.

Warto zaznaczyć, że Szczęsnego za najlepszego bramkarza, poza Lewandowskim, uznał tylko sam Donnarumma. Kapitan kadry Włoch umieścił Polaka ponad Yannem Sommerem z Interu Mediolan i Davidem Rayą z Arsenalu.

Również wybierając trenera, "Lewy" postanowił wyróżnić swojego szkoleniowca - Hansiego Flicka. Luisa Enrique reprezentant Polski umieścił na drugiej pozycji, zaś podium w tej kategorii zamknął Arne Slot z Liverpoolu.