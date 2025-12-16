Powrót na stronę główną

Lewandowski zdecydował. Oto jego głosy w FIFA The Best. Ewenement

Poznaliśmy rozstrzygnięcia na gali FIFA The Best. Nagrodę dla najlepszego piłkarza roku 2025 zgarnął Ousmane Dembele (PSG). Najlepszym trenerem wybrano Luisa Enrique (PSG), zaś najlepszym bramkarzem ogłoszono Gianluigiego Donnarummę (Manchester City). W głosowaniu udział brali kapitanowie wszystkich reprezentacji zrzeszonych w FIFA, w tym Robert Lewandowski. Tak głosował zawodnik Barcelony.
Robert Lewandowski
Gala FIFA The Best organizowana jest od 2016 r. Plebiscyt został utworzony po zakończeniu współpracy światowej federacji piłkarskiej z "France Football" przy gali Złotej Piłki. FIFA wręcza nagrody m.in. dla najlepszych piłkarzy i piłkarek, wybiera najładniejszą bramkę roku kalendarzowego, a także najlepszego bramkarza i bramkarkę oraz trenera i trenerkę.

Ousmane Dembele z kolejną nagrodą. Oni byli najlepsi w FIFA The Best

W tym roku najlepszym zawodnikiem wybrano triumfatora Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, Ousmane'a Dembele. Francuz tym samym sięgnął po drugą nagrodę indywidualną za rok 2025, gdyż wcześniej został wyróżniony Złotą Piłką.

Najlepszym bramkarzem wybrano Gianluigiego Donnarummę, który większość roku spędził w barwach PSG, ale w letnim okienku transferowym przeniósł się do Manchesteru City. Włoch utrzymał wysoką dyspozycję i triumfował nad resztą stawki.

Trenerem roku nie mógł zostać nikt inny, niż Luis Enrique. Hiszpański szkoleniowiec poprowadził Paris Saint-Germain do pierwszego w historii klubu triumfu w Lidze Mistrzów i zapisał się złotymi zgłoskami w sercach kibiców z Paryża.

Wiemy, jak głosował Robert Lewandowski w FIFA The Best. Lojalność Polaka

W tych kategoriach głosują kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji zrzeszonych w FIFA, przedstawiciele mediów z krajów należących do światowej federacji oraz kibice (każdy po 25 proc.). Wiemy już, jak głosował Robert Lewandowski. Wybory Polaka mogą zaskakiwać.

Jeśli chodzi o wybór najlepszego piłkarza, "Lewy" nie umieścił w swojej trójce ostatecznego zwycięzcy. Zamiast Dembele postawił na swoich klubowych kolegów z FC Barcelony - na trzecim miejscu umieścił Pedriego, na drugim Raphinhę, a na pierwszym Lamine'a Yamala.

Podobną lojalnością Lewandowski kierował się przy wyborze najlepszego golkipera mijającego roku - na dwóch pierwszych miejscach umieścił Wojciecha Szczęsnego, z którym razem występuje w katalońskim klubie, a także byłego kolegę z Bayernu Monachium - Manuela Neuera. Trójkę zamknął triumfator w tej kategorii, Donnarumma.

Warto zaznaczyć, że Szczęsnego za najlepszego bramkarza, poza Lewandowskim, uznał tylko sam Donnarumma. Kapitan kadry Włoch umieścił Polaka ponad Yannem Sommerem z Interu Mediolan i Davidem Rayą z Arsenalu.

Również wybierając trenera, "Lewy" postanowił wyróżnić swojego szkoleniowca - Hansiego Flicka. Luisa Enrique reprezentant Polski umieścił na drugiej pozycji, zaś podium w tej kategorii zamknął Arne Slot z Liverpoolu.

