Media: Szykuje się głośne odejście z Legii. "Sam się zgłosił"

Fredi Bobić miał dać Legii Warszawa nową jakość. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że doświadczony na niemieckim podwórku dyrektor ucieknie z klubu już zimą. Na kanale Youtube portalu Meczyki jego potencjalne przejście do Hannoveru 96 skomentował ekspert od Bundesligi, komentator Eleven Sports Tomasz Urban. Ceniony specjalista sugeruje, że Bobić miał sam zgłosić się do drużyny z 2. Bundesligi.
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Z przyjściem Frediego Bobicia do Legii Warszawa wiązano wielkie nadzieje. W końcu w swojej ojczyźnie Niemiec pracował jako dyrektor w takich klubach jak Eintracht Frankfurt, Stuttgart czy Hertha Berlin. Wojskowi przygotowali dla Bobicia specjalne stanowisko Head of Football Operations. Pierwsze miesiące nie są jednak dla Niemca łatwe. Z jego pracy nie są zadowoleni kibice. Bobić wspólnie z Michałem Żewłakowem odpowiada za letnie transfery, które w wielu przypadkach zupełnie nie wypaliły. Coraz częściej mówi się o jego odejściu z klubu. 

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Ceniony ekspert komentuje odejście Bobicia. "Musiał sam zgłosić się do klubu" 

W ostatnim czasie było głośno o potencjalnym odejściu Frediego Bobicia z Legii Warszawa do Hannoveru 96. Według informacji cenionego eksperta od Bundesligi, komentatora Eleven Sports Tomasza Urbana, Niemiec miał sam zgłosić się do drugoligowej drużyny. 

- Kicker w ostatnim czasie napisał, że Fredi Bobić może zostać nowym dyrektorem sportowym Hannoveru 96. Wygląda na to, że Bobić musiał sam zgłosić się do klubu. "Kicker" to wiarygodne źródło - zauważa w programie portalu Meczyki Tomasz Urban. 

Za Legią fatalna jesień. Bobić jednym z głównych winowajców 

Być może takimi działaniami Bobić próbuje wyprzedzić ruch władz Legii. Transfery przeprowadzone latem przez Niemca nie zdają egzaminu. Wojskowi odpadli już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji. W lidze znaleźli się w strefie spadkowej, jednak ze względu na niewielkie różnice w tabeli mają szanse uratować sezon wiosną. 

Legia w tym roku zagra jeszcze dwa spotkania. W lidze Wojskowi zmierzą się 14 grudnia z Piastem Gliwice, a w Lidze Konferencji ich rywalem 18 grudnia będzie Lincoln. 

