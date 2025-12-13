Media: Szykuje się głośne odejście z Legii. "Sam się zgłosił"

Z przyjściem Frediego Bobicia do Legii Warszawa wiązano wielkie nadzieje. W końcu w swojej ojczyźnie Niemiec pracował jako dyrektor w takich klubach jak Eintracht Frankfurt, Stuttgart czy Hertha Berlin. Wojskowi przygotowali dla Bobicia specjalne stanowisko Head of Football Operations. Pierwsze miesiące nie są jednak dla Niemca łatwe. Z jego pracy nie są zadowoleni kibice. Bobić wspólnie z Michałem Żewłakowem odpowiada za letnie transfery, które w wielu przypadkach zupełnie nie wypaliły. Coraz częściej mówi się o jego odejściu z klubu.

Ceniony ekspert komentuje odejście Bobicia. "Musiał sam zgłosić się do klubu"

W ostatnim czasie było głośno o potencjalnym odejściu Frediego Bobicia z Legii Warszawa do Hannoveru 96. Według informacji cenionego eksperta od Bundesligi, komentatora Eleven Sports Tomasza Urbana, Niemiec miał sam zgłosić się do drugoligowej drużyny.

- Kicker w ostatnim czasie napisał, że Fredi Bobić może zostać nowym dyrektorem sportowym Hannoveru 96. Wygląda na to, że Bobić musiał sam zgłosić się do klubu. "Kicker" to wiarygodne źródło - zauważa w programie portalu Meczyki Tomasz Urban.

Za Legią fatalna jesień. Bobić jednym z głównych winowajców

Być może takimi działaniami Bobić próbuje wyprzedzić ruch władz Legii. Transfery przeprowadzone latem przez Niemca nie zdają egzaminu. Wojskowi odpadli już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji. W lidze znaleźli się w strefie spadkowej, jednak ze względu na niewielkie różnice w tabeli mają szanse uratować sezon wiosną.

Legia w tym roku zagra jeszcze dwa spotkania. W lidze Wojskowi zmierzą się 14 grudnia z Piastem Gliwice, a w Lidze Konferencji ich rywalem 18 grudnia będzie Lincoln.