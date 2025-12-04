Wszystko jasne! To on "wymyślił" Papszuna w Legii

Legia Warszawa przeżywa rozczarowujący sezon. Po porażce z Pogonią Szczecin (31 października) pracę stracił Edward Iordanescu, a w roli tymczasowego trenera słabo spisuje się Inaki Astiz. To już nie jest żadna tajemnica - Legia widziałaby przy Łazienkowskiej Marka Papszuna, a Marek Papszun widziałby siebie przy Łazienkowskiej. Wiadomo już, kto wpadł na pomysł zatrudnienia tego trenera w Warszawie.

To on wymyślił Papszuna w Legii. Nie do wiary

- Słyszałem, że tym razem Marka Papszuna do Legii wymyślił Fredi Bobic. Mają wspólnego znajomego menedżera. Bobic już w tym sezonie zdążył się zorientować, że Papszun potrafi wychodzić z kryzysu. Liczy zapewne, że Markowi to się uda w Legii. Z tym, że w Warszawie ludzie będą wymagali cudów, a te to… w Częstochowie - powiedział Marek Jóźwiak na kanale Prawda Futbolu na YouTube. Jego słowa na swoim profilu na portalu X cytuje Roman Kołtoń.

Bobić od kwietnia piastuje w Legii stanowisku Head of Football Operations. NIemiec to były reprezentant kraju i piłkarz klubów Bundesligi.

Czy i kiedy Papszun zostanie trenerem Legii? W środowy wieczór wraz z Rakowem Częstochowa przyjechał do Wrocławia na mecz Pucharu Polski ze Śląskiem. Wygrał 2:1, a po zakończonym spotkaniu nie uniknął pytania dotyczącego swoich grudniowych planów.

- Nie chciałbym wchodzić w ten temat dzisiaj, bo to jest trudna sprawa - uciął szybko Papszun, dając do zrozumienia, że nie chce dyskutować o przejściu do Legii.

Legia Warszawa nie wygrała meczu od końcówki września. W 2025 roku warszawianie rozegrają jeszcze cztery spotkania. Dwukrotnie zmierzy się w lidze z Piastem Gliwice, a w Lidze Konferencji zagra w delegacji z FC Noah, a u siebie podejmie Lincoln Red Imps.