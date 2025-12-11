To może być kolejne trzęsienie w Legii! Osiem miesięcy i koniec

Gdy w kwietniu Bobić dołączał do Legii, można było być pod wrażeniem jego CV. Na koncie miał m.in. pracę jako dyrektor lub kierownik sportowy w VFB Stuttgart czy Herthcie Berlin. Największą obawą zaś był podział jego obowiązków z zatrudniony, odrobinę wcześniej dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem. Legia zapewniała co prawda, że zostały one rozdzielone po równo, ale wiadomo jak to z takimi "równymi" układami nierzadko bywa.

Degrengolada Legii to m.in. jego wina. Niemców to jednak nie odstrasza

Bobić miał w Legii wpływ na budowanie zespołu oraz wybór nowego trenera po zwolnieniu Goncalo Feio. Jak wiadomo postawienie na Edwarda Iordanescu okazało się kompletną katastrofą, a tak samo można określić bieżące rozgrywki warszawian, którzy jeśli nie wygrają w niedzielę 14 grudnia zaległego domowego meczu ligowego z Piastem Gliwice, to zimę spędzą w strefie spadkowej. Bobić nie jest może i głównym winnym tego wszystkiego, ale współwinnym owszem. Marek Jóźwiak twierdził niedawno, że pomysł uratowania sezonu zatrudnieniem Marka Papszuna to właśnie także pomysł Niemca. O ile Papszun jest już o krok od Legii, to teraz pojawiają się pytania, jak długo sam Fredi Bobić zamierza w niej być. Niemieckie media donoszą bowiem, że zatrudnienie go rozważa znany klub, który gra teraz w 2. Bundeslidze.

Bobić grał tam jako piłkarz, może wrócić jako działacz

Ten klub to Hannover 96. Bobić grał w nim jako piłkarz na pozycji napastnika w latach 2002-2003. Kierownik sportowy niemieckiego drugoligowca Marcus Mann przeniesie się niebawem do Red Bull Salzburg i to właśnie jego posadę może przejąć Bobić. Ma jednak konkurencję. Portal neuepresse.de donosi, że szefowie Hannoveru 96 poważnie rozważają także Joerga Schmadtke.

Schmadtke pracował już kiedyś w Hannoverze. Najpierw w latach 2009-2011 jako dyrektor sportowy, a potem do 2013 roku jako kierownik sportowy. Był to dla tego klubu sportowo świetny czas, w sezonie 2010/2011 skończyli Bundesligę na najwyższym w historii 4. miejscu. Nie wiadomo na ten moment, na kogo zdecydują się działacze niemieckiego klubu. Dziennik "Hannoversche Allgemeine Zeitung" twierdzi, że doszło już do zapytań pośród kandydatów, lecz nie jest jasne, z kim Hannover 96 już rozmawiał i co ew. Legia miałaby otrzymać, gdyby Bobić miał odejść w trakcie sezonu.