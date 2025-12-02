Hajto mówi wprost: Jeden z nich musi odejść z Legii

W poniedziałek zespół, którym obecnie dowodzi Inaki Astiz, zremisował 1:1 z Motorem Lublin, przez co przedłużył serię meczów bez zwycięstwa do ośmiu. Kibice i eksperci nie mają wątpliwości, że za taki stan rzeczy odpowiadają piłkarze. Rozczarowaniem okazała się także praca Edwarda na stanowisku szkoleniowca Edwarda Iordanescu. Z kolei Hiszpan, który pełni tę funkcję tymczasowo, legitymuje się fatalnym bilansem trzech remisów i trzech porażek.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun uratuje Legię? Żelazny: To gaszenie ognia ogniem. Zostaną zgliszcza

Hajto nie ma wątpliwości, że problem leży głębiej. "Albo zostaje Bobić albo Żewłakow"

Do końca 2024 roku za jednego z głównych winowajców uznawano też Jacka Zielińskiego, który pełnił funkcję dyrektora sportowego klubu. W marcu 2025 roku zastąpił go Michał Żewłakow. Miesiąc później do Legii dołączył Fredi Bobić, który objął stanowisko Head of Football Operations. Zdaniem Tomasza Hajty, zatrudnienie jednocześnie obu tych postaci w klubie to błąd.

- Moje zdanie jest takie, że albo zostaje Bobić albo Żewłakow. Jeden z nich musi odejść, bo razem to są dwa przeciwne bieguny. Można zostawić Żewłakowa, który grał w tym klubie, czuje jego atmosferę i buduje "naszą Legię", albo trzeba spojrzeć na to pod kątem biznesowym i pozostawić Bobicia - powiedział 53-latek.

Zdaniem Hajty, Legia zatrudniła na wysokich stanowiskach dwóch ludzi, których wizje klubu skrajnie się różnią, a mimo to obaj muszą ze sobą ściśle współpracować. By wyjść z kryzysu, Dariusz Mioduski musi postawić na jednego z nich.

- Nie możemy dyskredytować umiejętności i wiedzy Bobicia, ale jak powiedziałem, z kontekstu wypowiedzi Michała i Frediego wyłaniają się dwie skrajne wizje. Bobić z grzeczności stara się tonować swoje zdanie, bo ma wyrachowanie wyciągnięte jeszcze z piłki. Ale za ten projekt musi odpowiadać jeden albo drugi. Legia oparta na swoim DNA to projekt Michała Żewłakowa. A Legia biznesowa, w której na sam koniec muszą zgadzać się cyferki i wynik, to projekt, w którym odnajdzie się Bobić - zakończył Hajto.

Następne spotkanie Legia Warszawa zagra 6 grudnia. Będzie to wyjazdowy mecz z ostatnim w tabeli Piastem Gliwice.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.