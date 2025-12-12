Prowadził auto mimo zakazu. Policjanci szybko dostrzegli, kto siedzi za kierownicą

Mychajło Mudryk już od dłuższego czasu zmaga się z wieloma problemami. Ich początek miał miejsce 28 listopada 2024 roku, kiedy to po raz ostatni pojawił się na boisku. W jego organizmie wykryto meldonium, czyli niedozwoloną substancję poprawiającą wydolność organizmu. W czerwcu FA (Angielska Federacja) oficjalnie oskarżyła go o doping, a jego zawieszenie szacowało się nawet na cztery lata.

W ostatnich dniach jednak pojawiły się informacje jakoby reprezentant Ukrainy mógł zostać dopuszczony do gry w połowie stycznia 2026 roku. Chelsea sondowała wypożyczenie go do partnerskiego Strasbourga lub do hiszpańskiej Sevilli.

Sęk w tym, że Mudryk znów sobie nie pomaga. Ukrainiec we wrześniu otrzymał półroczny zakaz prowadzenia pojazdy ze względu na wielokrotne łamanie przepisów ruchu drogowego. Tym razem ponownie został złapany za kółkiem.

Prowadził mimo zakazu

Według informacji The Sun policja zatrzymała BMW o wartości 140 tysięcy funtów, które prowadził właśnie 24-letni piłkarz. Samochód miał przyciemnione szyby, co jest nielegalne, a ponadto miał ukraińskie tablice rejestracyjne.

The Touchline informuje, że Mudryk został po tym incydencie ukarany grzywną w wysokości 199 funtów, 60 godzinami prac społecznych oraz odebraniem prawa jazdy na okres 12 miesięcy. W trakcie postępowania reprezentant Ukrainy przyznał się nie tylko do prowadzenia pojazdu mimo zakazu, ale również do braku ubezpieczenia i tego, że auto znajdowało się w stanie technicznym, który zagrażał bezpieczeństwu.

Kolejne kłopoty z prawem z pewnością nie rzutują dobrze na sytuację skrzydłowego Chelsea, która w 2023 roku zapłaciła za niego Szachtarowi Donieck aż 70 milionów euro.