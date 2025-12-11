"Nowy Neymar". Tak piszą w Hiszpanii o wielkim polskim talencie

Oskar Pietuszewski z miejsca stał się jednym z najbardziej obserwowanych polskich piłkarzy w Ekstraklasie. 17-latek pokazał nie raz, że ma olbrzymi talent, który nie umknął obserwatorom największych klubów w Europie. Media poinformowały o tym, że Pietuszewskiego obserwował m.in. skaut FC Barcelony.
"Ani Lewandowski, ani Szczęsny: 17-letni polski klejnot, który zachwyca Deco i jest porównywany do Neymara" - czytamy na hiszpańskim portalu Culemania o Oskarze Pietuszewskim. Serwis również podkreśla, że FC Barcelona przygląda się jego sytuacji.
Dodano, że Deco myśli już o letnim okienku transferowym i stąd nazwisko polskiego zawodnika znalazło się w jego notesie. "Wysłał skauta, aby obserwował 17-letniego polskiego gwiazdora, który błyszczy w swoim kraju, podążając śladami Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego".
Zdaniem portalu jest jeden konkretny powód, który sprawia, że tak wiele klubów obserwuje sytuację Pietuszewskiego. "Mając zaledwie 17 lat, Pietuszewski rozpoczyna drugi sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju i robi to jako kluczowy zawodnik w systemie swojego trenera, a nie tylko zawodnik rezerwowy. W tym sezonie rozegrał już 28 meczów, w tym 18 w podstawowym składzie, gromadząc łącznie 1708 minut gry" - wyliczono. Użyto nawet frazy "nowy Neymar"!
"Oskar to utalentowany technicznie skrzydłowy, którego cechy porównywano do Neymara, choć może grać również na środku. Preferuje lewą flankę, ale jego skuteczność w strzelaniu goli nie jest jego najmocniejszą stroną" - podsumowano.