Powrót na stronę główną

Piłkarz skazany na 3 lata więzienia. Wpadł przez zdjęcia na Instagramie

Thierry Nevers był uznawany za duży talent w angielskiej piłce. Kilka lat temu młody zawodnik trafił do West Hamu i wydawało się, że duża kariera stoi przed nim otworem. Życie potoczyło się jednak inaczej. Anglik został skazany na trzy lata więzienia za handel narkotykami. Nevers chętnie dzielił się swoim przestępczym życiem w mediach społecznościowych.
Thierry Nevers
Screen: youtube.com/watch?v=WUddRDq_iKk

Thierry Nevers był zawodnikiem z papierami na duże granie. W 2021 r. został sprowadzony przez West Ham, do którego trafił z Reading. W barwach londyńskiej drużyny nie doczekał się debiutu, ale był ważnym ogniwem zespołu do lat 23. Czas spędzał głównie na wypożyczeniach w niższych klasach rozgrywkowych. Z West Hamem definitywnie pożegnał się w 2023 r., kiedy trafił do Sheriffa Tiraspol. Spędził tam zaledwie rok, po którym odszedł do chorwackiego Varazdin. 

Zobacz wideo Młodzi piłkarze zdobywają Wisłę. "Nie dzieje się to bez przyczyny"

Talent z West Hamu skazany za handel narkotykami 

Z NK Varazdin Nevers pożegnał się w 2025 r. Rozstanie z dotychczasowym zespołem było dla Anglika najmniejszym kłopotem. W tym roku rozpoczęły się problemy prawne Neversa. Piłkarz został zatrzymany w sierpniu, pod zarzutem handlu narkotykami. Anglik działał ze wspólnikiem, którego zatrzymano tydzień wcześniej. Policja na posesji 50-latka znalazła ogromne ilości narkotyków, pieniądze i broń. 

Nevers chwalił się przestępczymi działaniami w social mediach 

Nevers został zatrzymany tydzień po swoim wspólniku. Anglik szczególnie nie krył się ze swoją przestępczą działalnością. Chwalił się nią bowiem w mediach społecznościowych, o czym dowiedziała się policja. 

- Nevers był znany z publikowania treści wideo na Instagramie. Chwalił się na nich handlem narkotykami - powiedział cytowany przez BBC sierżant Adam Petty

Obaj mężczyźni przyznali się do postawionych zarzutów. Niespełniony angielski talent spędzi w więzieniu trzy lata. Jego wspólnika czeka dużo dłuższa kara, 10 lat pozbawienia wolności. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!