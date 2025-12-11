Piłkarz skazany na 3 lata więzienia. Wpadł przez zdjęcia na Instagramie

Thierry Nevers był zawodnikiem z papierami na duże granie. W 2021 r. został sprowadzony przez West Ham, do którego trafił z Reading. W barwach londyńskiej drużyny nie doczekał się debiutu, ale był ważnym ogniwem zespołu do lat 23. Czas spędzał głównie na wypożyczeniach w niższych klasach rozgrywkowych. Z West Hamem definitywnie pożegnał się w 2023 r., kiedy trafił do Sheriffa Tiraspol. Spędził tam zaledwie rok, po którym odszedł do chorwackiego Varazdin.

Talent z West Hamu skazany za handel narkotykami

Z NK Varazdin Nevers pożegnał się w 2025 r. Rozstanie z dotychczasowym zespołem było dla Anglika najmniejszym kłopotem. W tym roku rozpoczęły się problemy prawne Neversa. Piłkarz został zatrzymany w sierpniu, pod zarzutem handlu narkotykami. Anglik działał ze wspólnikiem, którego zatrzymano tydzień wcześniej. Policja na posesji 50-latka znalazła ogromne ilości narkotyków, pieniądze i broń.

Nevers chwalił się przestępczymi działaniami w social mediach

Nevers został zatrzymany tydzień po swoim wspólniku. Anglik szczególnie nie krył się ze swoją przestępczą działalnością. Chwalił się nią bowiem w mediach społecznościowych, o czym dowiedziała się policja.

- Nevers był znany z publikowania treści wideo na Instagramie. Chwalił się na nich handlem narkotykami - powiedział cytowany przez BBC sierżant Adam Petty

Obaj mężczyźni przyznali się do postawionych zarzutów. Niespełniony angielski talent spędzi w więzieniu trzy lata. Jego wspólnika czeka dużo dłuższa kara, 10 lat pozbawienia wolności.