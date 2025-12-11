Kiedyś złamał Polakom serca. To już koniec

Ten moment na zawsze wrył się w pamięci polskich kibiców. Nigdy wcześniej w XXI wieku ani później, póki co też nie, nie mieliśmy takiej szansy na awans do strefy medalowej wielkiego turnieju. Reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki grała ćwierćfinał Euro 2016 z Portugalią. Regulaminowy czas gry i dogrywka nie przyniosły rozstrzygnięcia, gdyż było 1:1 po golach Roberta Lewandowskiego oraz Renato Sanchesa. Rozpoczęły się rzuty karne. Wtedy stało się to.

Jego interwencja złamała serca polskich kibiców

Przy stanie 4:3 dla Portugalczyków swojej jedenastki nie wykorzystał Jakub Błaszczykowski. Chwilę później Łukasza Fabiańskiego pokonał Ricardo Quaresma i było po wszystkim. Serca polskich kibiców pękły, a człowiekiem, który je rozwalił, był Rui Patricio. To on wybronił strzał Błaszczykowskiego, co okazało się decydującym ciosem. Teraz, przeszło dziewięć lat później Portugalczyk postanowił skończyć karierę.

Ponad 100 meczów dla Portugalii, bogata kariera klubowa. Patricio kończy karierę

Są tacy piłkarze, którzy wydawałoby się, że grają w reprezentacji swojego kraju od zawsze. Patricio był kimś takim w Portugalii. Bronił dostępu do jej bramki tak samo w 2010 roku, jak i jeszcze po raz ostatni w 2024. Rozegrał dla niej 108 spotkań i wygrał mistrzostwo Europy oraz Ligę Narodów. Jeśli chodzi o piłkę klubową, to tutaj zdecydowanie najmocniej kojarzony jest ze Sportingiem Lizbona, którego jest wychowankiem, i którego bramki bronił nieprzerwanie aż do 2018 roku.

Dopiero wtedy zaczęła się jego wędrówka. Najpierw spędził trzy lata (2018-2021) w angielskim Wolverhampton, potem kolejne trzy we włoskiej AS Romie (2021-2024). Przez ostatni rok grał dla Atalanty Bergamo, po czym na sam koniec miał dość nietypową przygodę, bo dla Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich bronił podczas Klubowych Mistrzostw Świata, po czym odszedł. Klubu nie znalazł do dziś, a w środę 10 grudnia oficjalnie skończył karierę.

Pożegnało go i podziękowało mu za grę wielu kibiców, jego byłe kluby oraz koledzy z boiska. Na czele z Cristiano Ronaldo. - Dziękuję ci za wszystko Rui! Gratuluję pięknej kariery! - napisał Portugalczyk w komentarzu pod postem na Instagramie, którym Patricio ogłosił koniec przygody z piłką.