FIFA oficjalnie ogłasza ws. reprezentacji Polski. Najwyższe miejsce w historii!

Reprezentacja Polski kobiet na zakończenie roku rozegrała dwa mecze towarzyskie (w Gdańsku). Oba zakończyły się zwycięstwami - najpierw nad Słowenią (1:0), a następnie nad Łotwą (3:0). To przełożyło się na historyczny sukces.

Reprezentacja Polski awansowała w rankingu FIFA. Tak wysoko jeszcze nigdy nie była

W najnowszym rankingu FIFA polskie piłkarki awansowały o dwie pozycje, wyprzedzając Szwajcarki oraz Szkotki. Dzięki temu aktualnie są na 24. pozycji, najwyższej w historii. W lepszy sposób nie mogły zakończyć roku.

Dla kadry prowadzonej przez Ninę Patalon może to być dodatkowa motywacja do walki o jak najlepsze wyniki w przyszłorocznej Lidze Narodów. Może ona dać nawet awans na mistrzostwa świata, o ile Polki wygrają grupę z Francją, Holandią oraz Irlandią. To będzie arcytrudne zadanie, jako że mowa o kolejno siódmej, 11. i 27. drużynie świata (pozostałe miejsca w grupie LN oznaczają grę w barażach o MŚ).

A kto jest na szczycie rankingu FIFA? Niezmiennie Hiszpanki, wyprzedzające Amerykanki oraz Niemki, które zaliczyły awans o dwie pozycje. Uwagę zwraca także skok Korei Północnej o dwa miejsca - obecnie to druga najwyżej notowana azjatycka drużyna po Japonii.

Kobiecy ranking FIFA z 11 grudnia (kursywą rywale Polek w Lidze Narodów 2026)

1. Hiszpania - 2094.891 pkt

2. Stany Zjednoczone - 2057,583 pkt

3. Niemcy (+2) - 2010,797 pkt

4. Anglia - 2009,679 pkt

5. Szwecja (-2) - 1993,396 pkt

6. Brazylia (+1) - 1993,077 pkt

7. Francja (-1) - 1992,605 pkt

(-1) - 1992,605 pkt 8. Japonia - 1977,338 pkt

9. Korea Północna (+1) - 1944,217 pkt

10. Kanada (-1) - 1940,688 pkt

11. Holandia - 1908,487 pkt

- 1908,487 pkt ...

22. Portugalia (+1) - 1744,606 pkt

23. Finlandia (-1) - 1735,58 pkt

24. Polska (+2) - 1732,667 pkt

(+2) - 1732,667 pkt 25. Szwajcaria (-1) - 1732,026 pkt

26. Szkocja (-1) - 1725,604 pkt

27. Irlandia - 1724,849 pkt

1724,849 pkt 28. Rosja - 1712,182 pkt

Na starcie przyszłorocznej Ligi Narodów reprezentacja Polski podejmie Holandię. To spotkanie odbędzie się 3 marca.

