FIFA oficjalnie ogłasza ws. reprezentacji Polski. Najwyższe miejsce w historii!

Reprezentacja Polski kobiet na zakończenie roku rozegrała dwa mecze towarzyskie (w Gdańsku). Oba zakończyły się zwycięstwami - najpierw nad Słowenią (1:0), a następnie nad Łotwą (3:0). To przełożyło się na historyczny sukces.
W najnowszym rankingu FIFA polskie piłkarki awansowały o dwie pozycje, wyprzedzając Szwajcarki oraz Szkotki. Dzięki temu aktualnie są na 24. pozycji, najwyższej w historii. W lepszy sposób nie mogły zakończyć roku.
Dla kadry prowadzonej przez Ninę Patalon może to być dodatkowa motywacja do walki o jak najlepsze wyniki w przyszłorocznej Lidze Narodów. Może ona dać nawet awans na mistrzostwa świata, o ile Polki wygrają grupę z Francją, Holandią oraz Irlandią. To będzie arcytrudne zadanie, jako że mowa o kolejno siódmej, 11. i 27. drużynie świata (pozostałe miejsca w grupie LN oznaczają grę w barażach o MŚ).
Zobacz także: Transferowe szaleństwo. Gigantyczna oferta za napastnika z polskiej II ligi
A kto jest na szczycie rankingu FIFA? Niezmiennie Hiszpanki, wyprzedzające Amerykanki oraz Niemki, które zaliczyły awans o dwie pozycje. Uwagę zwraca także skok Korei Północnej o dwa miejsca - obecnie to druga najwyżej notowana azjatycka drużyna po Japonii.
Na starcie przyszłorocznej Ligi Narodów reprezentacja Polski podejmie Holandię. To spotkanie odbędzie się 3 marca.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU