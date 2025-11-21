We wtorek wybuchła afera. Wszystko przez relację, którą zamieścił na Instagramie znany z Fame MMA Adrian Polański. Wykorzystał on sztuczną inteligencję, by wygenerowała obraz, na którym wspólnie z Robertem Lewandowskim grają w pokera. Była to część promocji nielegalnego w Polsce kasyna. "Po wczorajszym meczu poszliśmy się z Robertem odprężyć" - napisał. Potem się zreflektował i przeprosił Lewandowskiego. "Przepraszam Pana Roberta Lewandowskiego za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. Taka sytuacja z mojej strony już się nigdy nie powtórzy" - napisał Adrian Polański.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Robert Lewandowski w centrum skandalu. Służby wkroczyły do akcji

- Lewandowski musi zareagować bardzo stanowczo. Takie patologie trzeba wypalać rozżarzonym żelazem - mówił wprost Grzegorz Kita, ekspert ds. marketingu sportowego w rozmowie z WP SportoweFakty.

Są już pierwsze konsekwencje zachowania Polańskiego. Instagram, na którym doszło do nielegalnej promocji i udostępnienia treści, zablokował konto Polańskiego. "Strona nie jest dostępna", "Link może być uszkodzony lub profil mógł zostać usunięty" - można tylko przeczytać, zamiast zobaczyć profil Polańskiego.

"Prawdopodobnie duża część społeczności zdecydowała się na zgłoszenie nieodpowiednich treści na profilu Adriana Polańskiego. W efekcie popularny serwis nałożył na niego blokadę. Influencer posiadał tam blisko 400 tys. obserwujących. Utrata tak dużego konta może przeszkodzić mu w zdobywaniu potencjalnych współprac i, co za tym idzie zarabianiu ogromnych sum z kontraktów reklamowych" - pisze Przegląd Sportowy Onet.

Tymczasem w czwartek Krajowa Administracja Skarbowa przesłuchała innego internetowego gwiazdora Szymona "Szymoola" Bessera, który w najbliższą sobotę ma walczyć na gali Fame MMA. Jego przeciwnikiem będzie Brajan BOJAN Bojanko.

- Wszystko jest w porządku. Walka jest niezagrożona. Interwencja KAS była jedynie rutynowym przesłuchaniem i sytuacja jest pod kontrolą. To dzieje się poza nami i jest to pokłosie sytuacji z Polańskim. Tak jak powiedziałem, było to jedynie rutynowe przewiezienie na przesłuchanie. Ponadto jest to sprawa, która nie dotyczy FAME MMA. Świat internetu jest duży, twórcy, których zatrudniamy, często wykonują również inne rzeczy i nie mamy na to wpływu. Szymool oczywiście zawalczy na gali, jest w hotelu, przyjechał sam, nie odwiozła go żadna służba, więc z informacji, które otrzymałem od jego adwokata, wynika, że były to jedynie rutynowe działania - przyznał Michał Jurczyga, rzecznik FAME w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Zobacz także: Sensacyjny powrót Joanny Jędrzejczyk?! "Jestem pierwsza w kolejce"

Gala FAME 28 rozpocznie się w sobotę, 22 listopada 2025 o godz. 20.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU